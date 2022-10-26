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Novidades STAR WARS

Histórias dos Jedi: em qual momento cronológico de Star Wars se passa a produção

26 de outubro de 2022
26 de outubro de 2022

A produção animada retorna a uma conhecida Era do universo Star Wars.


Acaba de chegar ao Disney+ a mais nova produção da Lucasfilm Animation. Star Wars: Histórias dos Jedi vai conduzir os fãs através da história de dois intrigantes personagens: Ahsoka Tano e Conde Dooku.

O especial é composto de seis curtas de animação inspirados não apenas nos personagens criados por George Lucas, mas também em todo o universo por ele imaginado.


Histórias dos Jedi | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Onde Histórias dos Jedi se encontra na cronologia Star Wars

Criado por Dave Filoni (das animações Star Wars: Guerra dos Clones e Star Wars Rebels), Star Wars: Histórias dos Jedi mostra as decisões tomadas por Ahsoka e pelo Conde Dooku – e como eles seguem em suas jornadas rumo ao heroísmo ou à vilania.

A série é ambientada na época da trilogia prequela. Ou seja, antes do Império dominar completamente a República.

Histórias dos Jedi conta com as vozes de Ashley Eckstein como Ahsoka Tano; Corey Burton como Conde Dookan; Ian McDiarmid é Darth Sidious e Liam Neeson empresta a voz a Qui-Gon Jinn.

Soma-se a eles Janina Gavankar como Pav-Ti, a mãe de Ahsoka; Micheál Richardson dá voz ao jovem Qui-Gon Jinn; T. C. Carson é Mace Windu; Phil Lamarr é Bail Organa; Clancy Brown é O Inquisidor; Matt Lanter dá voz a Anakin Skywalker e James Arnold Taylor é Obi-Wan Kenobi.

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