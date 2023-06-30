Home Improvement: assista à icônica série dos anos 1990 no Disney+

Protagonizada pelo ator Tim Allen, Home Improvement é uma série que vai te garantir boas risadas.



Além de trazer os mais novos lançamentos, o Disney+ também está repleto de atrações que fizeram sucesso em décadas passadas e estão na memória de muita gente. A série de comédia Home Improvement (1991-1998) é uma prova disso.

Vencedora de 7 prêmios Emmy, a produção lançou o ator Tim Allen e se tornou uma das mais marcantes dos anos 1990.





Sobre o que é Home Improvement?



Na série, Allen interpreta Tim Taylor, um apresentador de televisão que comanda um programa sobre reforma e manutenção de casas.

Na sua atração televisiva Tool Time, ele compartilha com os espectadores dicas práticas de como trocar lâmpadas, consertar cadeiras, instalar chuveiro, entre outras atividades.

Só que a vida de Tim vai além do campo profissional: o protagonista lida, ao lado da esposa Jill (Patricia Richardson), com a difícil missão de criar três filhos. Como você vai ver, a sua rotina é cheia de confusões e situações cômicas!





Divirta-se com Home Improvement no Disney+



As oito temporadas de Home Improvement estão disponíveis no Disney+ e são uma ótima opção para quem quer relaxar e dar boas risadas.