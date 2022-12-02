Cancel
Novidades Marvel

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania são destaques no painel da Marvel na CCXP

2 de dezembro de 2022
2 de dezembro de 2022

A apresentação contou com participação de Kevin Feige, presidente da Marvel, e de parte do elenco.


A presença do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, foi um dos destaques do painel do estúdio na Comic Con Experience (CCXP 2022). Feige aproveitou para confirmar que Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania dará início à Fase 5 da Marvel.

Na ocasião, participaram ainda o ator Paul Rudd, que interpreta Scott Lang/Homem-Formiga, e o diretor do filme, Peyton Reed – levando o público brasileiro do evento ao delírio.

Elenco de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania também participa da CCXP


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania | Conteúdo especial da CCXP


Após a exibição de um teaser do longa, a atriz Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Vespa) se juntou ao grupo. No vídeo, todos apareciam tranquilos. Então, veio o questionamento: não vai ter ação no filme?

A atriz afirmou que sim! A ação é um ponto essencial da produção, que ganhou um novo trailer. Esta segunda prévia, além de exibir mais detalhes do visual do mundo quântico, deixou bem claro que a adrenalina vai tomar conta das salas de cinema.

O vilão Kang – O Conquistador foi revelado com a presença do ator Jonathan Majors, que subiu ao palco para falar um pouco sobre seu personagem para os presentes.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Quando questionado sobre o momento mais emocionante das gravações, Majors contou que foi quando ele, já caracterizado como seu personagem, encontrou Rudd e Evangeline igualmente prontos para gravar. “Pensei ‘Eu estou nesse filme, com essas pessoas incríveis, isso vai ser muito grande!’”, destacou.

Kevin Feige reiterou que para ele é importante ter esta produção abrindo a Fase 5. “É muito bom começar a Fase 5 com esse filme. É ótimo porque ele tem personagens incríveis e é muito bom poder começar essa fase com um filme significativo como esse.”

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia em fevereiro de 2023. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set