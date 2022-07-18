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Hora de Brilhar: Conheça os personagens do novo filme que chega ao Disney+

18 de julho de 2022
18 de julho de 2022

Saiba quem são os protagonistas dessa trama cheia de romance, música e intrigas que chega ao Disney+ em julho!


Em breve, uma nova e divertida aventura adolescente desembarca no Disney+. Trata-se de Hora de Brilhar, o mais novo filme protagonizado pela atriz Sophia Valverde!

Agora, a personagem vai atrás de seu sonho de ser cantora — mas o caminho não vai ser tão fácil. A seguir, conheça quem mais vai participar dessa trama cheia de música, romance e amizade!

Ariana (Sophia Valverde)


Hora de Brilhar: conheça Ariana

Vivida por Sophia Valverde, Ariana é a protagonista não apenas do filme, mas também de sua própria vida! A jovem sonha em ser cantora e, com o apoio do namorado, Téo, vai em busca de realizá-lo. Parece que nada será capaz de abalar sua autoconfiança — a não ser a chegada de uma nova aluna na escola e a realização de um concurso de talentos.

Téo (Matheus Ueta)


Hora de Brilhar: conheça Téo

O doce e apaixonado namorado de Ariana é vivido pelo ator Matheus Ueta. Ele é um dos maiores apoiadores da amada, porém, também se torna alvo da desconfiança de Ariana depois que boatos de que ele estaria tendo um caso se espalham pela escola.

Diana (Mharessa Fernanda)


Hora de Brilhar: conheça Gaby

Duda Pimenta vive Gaby Gamer, a novata da escola. E não demora para que os demais estudantes — incluindo Ariana — descubram o quanto ela é divertida e incrível. A jovem faz de tudo para se enturmar, mas acaba desencadeando, sem querer, uma grande crise entre Ariana e Téo.

Gaby (Duda Pimenta)


Hora de Brilhar: conheça Diana

Disposta a tudo para ser a número um da escola, Diana é vivida por Mharessa Fernanda. A jovem é capaz de qualquer coisa para arruinar a apresentação de sua rival, Ariana, no concurso. Ela é a responsável por criar uma série de mentiras e fazer com que Ariana acredite que Téo e Gaby estão tendo um caso.

Assista a Hora de Brilhar no Disney+

Descubra se o namoro de Ariana e Téo vai sobreviver às confusões armadas por Diana e se a jovem Gaby vai conseguir se encaixar na nova escola.


Hora de Brilhar | Trailer Oficial | Disney+


Tudo isso e muito mais em Hora de Brilhar, que estreia no Disney+ dia 29 de julho. Não perca! Aproveite para conhecer também Tudo Igual… SQN, primeira série original brasileira do serviço de streaming.

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