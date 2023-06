Indiana Jones: 5 curiosidades sobre Harrison Ford, que interpreta o personagem

Conheça um pouco mais sobre o ator que será para sempre imortalizado como o arqueólogo e aventureiro Indiana Jones



O ator Harrison Ford tem uma carreira marcada por diversos personagens icônicos. Contudo, há dois em especial que estão marcadas para sempre na mente dos fãs: um é seu papel como Han Solo em Star Wars. O outro é o professor e aventureiro Indiana Jones.

Ford encarnou o arqueólogo que tem medo de cobras pela primeira vez em 1981, no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Apesar de não ter nenhum superpoder, rapidamente ele se tornou um verdadeiro super-herói para uma geração.







Mais de 40 anos se passaram, e em breve, Harrison Ford volta com seu Fedora e seu chicote aos cinemas com Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Enquanto o novo filme da franquia não estreia, confira, a seguir, algumas curiosidades sobre o ator:





A vida de Harrison Ford



Harrison Ford nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, no dia 13 de julho de 1942. Ele estudou Literatura Inglesa e Filosofia no Ripon College, em Wisconsin.

Enquanto cursava as matérias, Ford se inscreveu no curso de Artes e ali, descobriu a sua paixão pela atuação.









Harrison Ford foi carpinteiro antes da fama



O início de carreira de ator não foi fácil para o jovem Ford, o que fez com que, em 1970, ele largasse tudo para trabalhar como carpinteiro. A sorte, porém, estava escondida entre as lixas e lascas de madeira.

Um de seus clientes apresentou Harrison a ninguém menos do que para o diretor e roteirista George Lucas, que o escalou para fazer uma ponta em seu primeiro longa-metragem de sucesso, lançado em 1973.









A parceria entre Harrison Ford e George Lucas rendeu bons frutos



Após fazer seu primeiro filme com George Lucas, Harrison nunca mais parou de atuar. Ele teve sua grande oportunidade em 1977, quando foi convidado por Lucas para entrar para o elenco de Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança, em que viveu Han Solo.

Em seguida, Ford se consolidou como um verdadeiro astro do cinema dando vida à Indiana Jones e, depois, reprisando seu papel de Han Solo na franquia Star Wars.









A franquia Indiana Jones é sinônimo de sucesso para Harrison Ford



Além de consolidar o nome de Harrison Ford como um dos maiores astros e galãs de Hollywood, o sucesso de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981) garantiu o lançamento de mais três longas-metragens da saga.

Na sequência veio Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984; seguido de Indiana Jones e a Última Cruzada, lançado em 1989 e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2008.

Juntos, os filmes já lançados arrecadaram quase US$ 2 bilhões em todo o mundo.









Harrison Ford se despede de Indiana Jones em grande estilo



No dia 29 de junho, estreia o quinto e último filme da franquia: Indiana Jones e a Relíquia do Destino. A trama se passa em 1969, enquanto o arqueólogo e aventureiro estando prestes a se aposentar, em pleno contexto da Corrida Espacial e Guerra Fria.

Ele tenta se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado, mas quando um mal bem familiar retorna na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um valioso artefato não caia nas mãos erradas.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes de 2023.

Na ocasião, Harrison Ford foi homenageado com a Palma de Ouro honorária e uma salva de palmas com todos de pé por mais de cinco minutos. Visivelmente emocionado, o ator agradeceu ao público pela sua carreira no cinema e televisão.





