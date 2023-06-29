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Indiana Jones e a Relíquia do Destino: garanta o seu ingresso para ver no cinema

29 de junho de 2023
29 de junho de 2023

O longa-metragem marca a despedida de Harrison Ford do papel de Indiana Jones nos cinemas e – por isso mesmo – é impordível!


O dia da estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino chegou! A partir desta quinta-feira, 29 de junho, você já pode assistir ao filme no cinema.

Clique neste link para ver os dias e horários das sessões mais próximas de você.

É a grande chance de ver na tela grande a última aventura de Harrison Ford como Indiana Jones – o ator confirmou que é a sua despedida do personagem e não volta mais para o papel.


 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' | Trailer Oficial 2 Legendado


Qual a história de Indiana Jones e a Relíquia do Destino?


O ano é 1969. Indiana Jones está pronto para se aposentar, mas nem tudo sai como planejado.

O protagonista precisa voltar à ação para impedir os planos do vilão Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), um ex-nazista que trabalha como físico no programa espacial dos Estados Unidos e quer usar uma misteriosa relíquia para fins malignos.

Além de Harrison Ford e Mads Mikkelsen, também estão no elenco de Indiana Jones e a Relíquia do Destino os atores Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, entre outros.

Onde ver todos os filmes de Indiana Jones


Aproveite para ver também os longas anteriores da franquia Indiana Jones no Disney+

O serviço de streaming tem, no catálogo, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981), Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008). Boa maratona!

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