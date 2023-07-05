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NOVIDADES DISNEY

Indiana Jones e a Relíquia do Destino: o que é a Anticítera

5 de julho de 2023
5 de julho de 2023

Saiba mais sobre o filme estrelado por Harrison Ford e o artefato que ele está à procura. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está nos cinemas de todo o Brasil! E assim como nos demais filmes do arqueólogo vivido por Harrison Ford, um objeto precioso está perdido. Neste caso, trata-se da Anticítera.

Também conhecido como máquina de Arquimedes, o cobiçado artefato que conduz a narrativa do novo filme é inspirado em uma relíquia real: o Mecanismo de Antikythera, cuja criação é atribuída ao histórico matemático grego Arquimedes.

A seguir, conheça um pouco mais este curioso item:

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

O que é a Anticítera em Indiana Jones e a Relíquia do Destino


O Mecanismo de Antikythera é um objeto mecânico com engrenagens. Acredita-se que, na Grécia antiga, era usado para calcular e obter informações sobre fenômenos astronômicos.

“No momento em que eu soube que o filme era sobre tempo, oportunidades perdidas, decisões tomadas, a pergunta foi: 'Qual seria a única coisa que me permitiria consertar o tempo?'”, explicou James Mangold, o diretor do longa, em entrevista oficial.

"Na pesquisa que encontrei sobre o Antikythera, que dizem ser uma invenção de Arquimedes, especula-se que seja algum tipo de bússola do tempo", acrescentou.

Os escritores tomaram a liberdade de infundir sua versão do Mecanismo de Antikythera com um pouco mais de “magia” para torná-lo o artefato perfeito para a história.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino


Onde ver Indiana Jones e a Relíquia do Destino


O novo filme de Indiana Jones já pode ser visto nos cinemas de todo o Brasil. E os fãs do personagem podem, ainda, curtir os quatro filmes anteriores da franquia Indiana Jones no Disney+. Não perca!

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