Indiana Jones e o Templo da Perdição: onde ver online o segundo filme da franquia

Aproveite a estreia do novo filme do Indiana Jones no cinema para rever os longas-metragens anteriores.



Poucos personagens do cinema viveram tantas aventuras como Indiana Jones, o destemido arqueólogo e professor interpretado por Harrison Ford.

No Disney+, você encontra todos os filmes já lançados da franquia, incluindo Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), o segundo na ordem de lançamento.









Qual a história de Indiana Jones e o Templo da Perdição?



Após um acordo referente a um artefato histórico dar errado, Indiana Jones e seus improváveis companheiros – a cantora Willie Scott (Kate Capshaw) e o esperto garoto Short Round (Ke Huy Quan) – fazem uma dramática fuga aérea para sair de Xangai, na China.

Mas a aventura não acaba por aí. Eles precisam se salvar após a queda do avião onde estavam. Acabam, então, em uma aldeia remota, onde os moradores estão desesperados por causa do roubo de uma pedra sagrada.

Incapaz de negar o pedido dos locais, Indiana parte para recuperar a pedra e se depara com um perigo muito pior do que imaginava.

Além de todas as doses de ação e emoção que são típicas da franquia, Indiana Jones e o Templo da Perdição traz a oportunidade de ver Ke Huy Quan atuando quando era apenas uma criança.

Ele ganhou os holofotes este ano no mundo inteiro após ser premiado com o Oscar® de Melhor Ator Coadjuvante, em 2023, e também pode ser visto na série A Jornada de Jin Wang, recém-lançada no Disney+.









Indiana Jones e a Relíquia do Destino te espera no cinema



Além de rever os filmes anteriores, você não pode perder a estreia do novo longa-metragem da franquia.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 29 de junho. O filme tem um significado especial para Harrison Ford, pois é a última vez que ele interpreta o icônico personagem. Confira!