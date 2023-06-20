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Invasão Secreta: a que horas a nova série da Marvel estará disponível no Disney+?

20 de junho de 2023
20 de junho de 2023

A série protagonizada por Samuel L. Jackson estreia em 21 de junho no serviço de streaming.


O Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) ganha uma nova produção. A série original Invasão Secreta chega ao Disney+ no dia 21 de junho, trazendo Samuel L. Jackson novamente no papel do agente Nick Fury

Na nova produção da Marvel Studios, Fury descobre os planos para uma invasão clandestina da Terra pelos Skrull, um grupo alienígena que tem a capacidade de mudar de forma. 

Juntamente com antigos aliados como Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e o Skrull Talos (Ben Mendelsohn) – que agora vive na Terra – Nick corre contra o tempo para impedir uma invasão Skrull iminente e salvar a humanidade.


'Invasão Secreta' | Trailer Oficial Legendado | Disney+

 

Não perca a estreia do episódio 1 de Invasão Secreta no Disney+


Com seis episódios estreando sempre às quarta-feiras, Invasão Secreta conta também com a participação dos atores Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald e Katie Finneran.

Os astros Emilia Clarke, Olivia Colman e Don Cheadle completam o elenco. O episódio 1 de Invasão Secreta estreia dia 21 de junho, a partir das 4h (horário de Brasília), somente no Disney+

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