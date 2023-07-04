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Invasão Secreta: a que horas estreia o episódio 3 da série?

4 de julho de 2023
4 de julho de 2023

Descubra os próximos passos de Nick Fury na tentativa de impedir os planos malignos dos Skrulls. 


Com novas surpresas a cada episódio, Invasão Secreta é a nova produção dos Estúdios Marvel é a série do momento no Disney+!

Ambientada no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), a trama mostra Nick Fury (Samuel L. Jackson) e seus aliados precisando lidar com um ataque secreto de alienígenas Skrulls à Terra.

Os dois primeiros episódios foram de tirar o fôlego, com perdas importantes e revelações surpreendentes, e o episódio 3 estreia nesta quarta-feira, dia 05 de julho, no Disney+.

A partir de que horas o episódio 3 de Invasão Secreta estará disponível?


Todos os episódios de Invasão Secreta são lançados pela manhã, às 04h (horário de Brasília). Isto é, você já pode começar o seu dia atualizado com o que acontece de novo na história.

Será que Nick Fury conseguirá impedir os planos dos Skrulls? A única maneira de descobrir é assistindo à série!

Para não perder nenhuma novidade sobre o UCM, acesse Marvel Insider.

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