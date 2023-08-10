Invasão Secreta: o que é S.A.B.E.R. e qual sua relação com Nick Fury?

Um dos pontos mencionados em Invasão Secreta é o período que Nick Fury passou na S.A.B.E.R. Entenda do que se trata!

A série Invasão Secreta chegou ao seu final e todos os seis episódios da produção da Marvel Studios estão disponíveis para assistir no Disney+.

No enredo, Nick Fury (Samuel L. Jackson), um velho conhecido dos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), precisa deter um grupo rebelde de alienígenas Skrulls liderados por Gravik (Kingsley Ben-Adir) que querem dominar a Terra.

Uma das coisas que mais diferencia Invasão Secreta das outras produções do UCM é o foco dado a Fury.

O roteiro se aprofunda na jornada pessoal do personagem, mostra fatos até então desconhecidos da sua vida e faz referências ao período em que ficou trabalhando na S.A.B.E.R. Mas, afinal, do que se trata essa sigla?







O que é S.A.B.E.R. em Invasão Secreta?





Envolta em mistério, S.A.B.E.R. é uma organização localizada na estação espacial onde Nick Fury ficou por muito tempo após ser uma das vítimas do estalar de dedos de Thanos (Josh Brolin) em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e voltar à vida em Vingadores: Ultimato (2019).

Concentrar-se em missões na S.A.B.E.R. acaba sendo uma forma de recomeço para a trajetória Fury.

Ali Selim, diretor de Invasão Secreta, disse que teve muitas conversas com Samuel L. Jackson sobre o seu personagem e como tudo que aconteceu no mundo real nos últimos anos acaba encontrando semelhanças na ficção.

Na visão do cineasta, o estalar de dedos de Thanos e o posterior retorno à vida, foi parecido com a pandemia para muitos de nós, onde simplesmente desaparecemos e voltamos diferentes e desorientados.

“Tivemos muitas conversas sobre a vida de Samuel L. Jackson, como ele se sentiu em tempos voláteis e como isso influenciou Nick Fury. É uma história sobre ele recuperando seu brilho? Ou é uma história sobre ele encontrando um propósito e uma nova força? Acho que é um pouco dos dois", acrescentou Selim, em uma entrevista oficial.





Assista a Invasão Secreta no Disney+



Para saber mais sobre a trajetória de Nick Fury, assista à temporada completa de Invasão Secreta no Disney+.

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