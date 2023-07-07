Invasão Secreta: o que são os Super Skrulls?

Conheça a arma secreta de Gravik na nova série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A série Invasão Secreta segue intrigando os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) a cada episódio que estreia no Disney+. Nick Fury (Samuel L. Jackson) precisa correr contra o tempo para salvar a Terra da dominação dos Skrulls.

No entanto, o grupo de alienígenas rebeldes liderado por Gravik (Kingsley Ben-Adir), não quer apenas dominar o planeta, mas também acabar com a raça humana. E, para isso, ele está desenvolvendo uma poderosa tecnologia a fim de criar os Super Skrulls.







O que é um Super Skrull?





Logo no episódio 2 de Invasão Secreta, é possível acompanhar G’iah (Emilia Clarke) fazendo uma importante descoberta. Após ver Gravik conversando com outro colega de rebelião, ela o segue e encontra um laboratório secreto.

A jovem, então, percebe que uma dupla de cientistas está realizando uma série de testes para criar uma grande máquina cuja finalidade ainda é desconhecida – mas não por muito tempo.

Em seguida, ela pesquisa em um computador os nomes dos cientistas que observou. E descobre que Gravik está armazenando um banco de dados com o DNA de diferentes criaturas, como Groot e os Gigantes do Gelo.

Já no início do episódio 3 da produção da Marvel Studios, o próprio Gravik aparece mostrando sua criação para o conselho Skrull. Segundo ele, a única forma deles conseguirem dominar a Terra é tornando-se super.

Ou seja, os Skrulls não mudarão apenas de forma, mas também de poderes, tornando-se assim, verdadeiras armas de destruição em massa, a quem o próprio Gravik nomeia Super Skrulls.





Saiba mais sobre os Super Skrulls em Invasão Secreta, no Disney+



O que será que Gravik está planejando? O que ele fará com esse Super Skrull e como os super-heróis da Terra poderão enfrentar mais esse perigo?

Assista agora mesmo a Invasão Secreta e descubra o que acontecerá na guerra entre humanos e Skrulls.

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