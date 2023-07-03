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NOVIDADES MARVEL

Invasão Secreta: os 5 pontos para lembrar antes de ver o episódio 3 da série da Marvel

4 de julho de 2023
4 de julho de 2023

Produção estrelada por Samuel L. Jackson está fazendo sucesso entre os fãs do Universo Cinematográfico Marvel. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


É hora de acompanhar Samuel L. Jackson vivendo novamente o agente da S.H.I.E.L.D Nick Fury em Invasão Secreta, nova série da Marvel Studios. Com dois episódios já disponíveis no Disney+, a produção estreia um novo capítulo toda quarta-feira.

Com o episódio 3 prestes a chegar ao streaming, relembre a seguir os principais pontos do que já passou em Invasão Secreta que são importantes ter em mente:


1. Onde Invasão Secreta se situa no Universo Cinematográfico Marvel


Assim como Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, a série também se passa após os eventos ocorridos no filme Vingadores: Ultimato, de 2019. 

Ou seja, a história acontece depois do Blip e revela suas consequências não apenas para o planeta, mas também para o próprio Nick Fury.


2. Não confie em ninguém em Invasão Secreta


A série da Marvel é uma intensa trama de espionagem e ação e, como tal, segue a premissa de que não se deve confiar em ninguém. Principalmente quando o inimigo são os Skrull, uma raça alienígena com a habilidade de mudar a própria forma.

Quando não se sabe ao certo quem é o inimigo ou quem são os aliados, o melhor é desconfiar de tudo e de todos.

3. A rebeldia Skrull em Invasão Secreta


O público teve o primeiro contato mais profundo com os Skrull no filme Capitã Marvel, de 2019. Agora, os alienígenas estão se organizando para tomar a Terra e fazer dela, seu lar.

Para isso, eles contam com Gravik (Kingsley Ben-Adir), considerado um líder para os rebeldes Skrull que está arquitetando um plano para acabar com os humanos e tomar o planeta para si.


4. Invasão Secreta e os segredos de Nick Fury


O personagem de Samuel L. Jackson sempre foi envolto em mistérios desde sua primeira participação em Homem de Ferro 2 (2010). 

Em Invasão Secreta, o público conhece um pouco mais sobre o espião, sua personalidade e até mesmo alguns detalhes da sua vida pessoal longe da agência.

5. A relação entre Talos, Nick Fury e G’iah


A série da Marvel explica qual a relação direta entre Nick Fury e a rebelião Skrull ao mostrar que o agente havia prometido encontrar um planeta para eles viverem após seu local de origem ter sido tomado e destruído. 

Invasão Secreta detalha, ainda, os laços entre Talos (Ben Mendelsohn) e G’iah (Emilia Clarke), principal aliada de Gravik na rebelião. A jovem é simplesmente a filha do espião Skrull e amigo de Nick Fury.

Acompanhe cada passo dessa Invasão Secreta no Disney+


Que segredos mais esconde Nick Fury? Será que os Skrull conseguirão um lar para chamar de seu? Descubra em quem confiar ou não em Invasão Secreta, exclusivamente no Disney+

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