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NOVIDADES MARVEL

Invasão Secreta: quem é o Máquina de Combate

10 de julho de 2023
10 de julho de 2023

Conheça – ou relembre – o personagem que está desde o início do Universo Cinematográfico Marvel. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Em Invasão Secreta, o encontro com uma pessoa em especial deixou Nick Fury (Samuel L. Jackson) intrigado – e os fãs da série disponível no Disney+ também. Trata-se de James Rhodes, vivido por Don Cheadle, e também conhecido como Máquina de Combate.

Enquanto os novos episódios desse intenso thriller de espionagem não chegam ao streaming, que tal conhecer um pouco mais esse personagem? 

Invasão Secreta: Máquina de Combate

Quem é James Rhodes?


A primeira aparição de James “Rhodey” Rhodes foi em Homem de Ferro (2008). O tenente-coronel das Forças Aéreas dos Estados Unidos era um amigo de longa data de Tony Stark (Robert Downey Jr.). 

Ele, inclusive, estava com Tony quando este foi atacado no Afeganistão e sequestrado. Assim como também estava quando encontraram Stark como fugitivo, vagando pelo deserto após construir sua primeira armadura

Rhodes sempre esteve ao lado do amigo, chegando até a encobrir alguns erros de Stark e convencer seus superiores a não confiscarem as armaduras de Tony.

Homem de Ferro 2


James Rhodes é o Máquina de Combate


Em uma cena de Homem de Ferro 2 (2010), Tony bebeu além da conta e vestiu seu traje de Homem de Ferro. O comportamento extravagante do gênio playboy colocou a vida de civis em risco. E, para acabar com isso de vez, Rhodes pegou uma antiga armadura do amigo.

Os dois se enfrentaram e, na sequência, Rhodes levou o traje para a Base Aérea de Edwards. Com a ajuda de especialistas, a armadura foi implementada com armas adicionais – além das já criadas por Tony Stark.

Nascia um novo super-herói: Máquina de Combate. Assim como seu amigo Homem de Ferro, com a armadura Rhodes também tem a capacidade de voar e força sobre-humana

É equipado com armas giratórias, armas centrais, manoplas de disparo, um canhão sônico, lançador de foguetes e outros itens de artilharia pesada

A amizade entre Rhodes e Tony Stark levou o Máquina de Combate a entrar no mundo dos super-heróis, ajudando os Vingadores


Acompanhe James Rhodes em Invasão Secreta no Disney+


Não confie em ninguém em Invasão Secreta! A série da Marvel já estreou seus 3 primeiros episódios no Disney+. Toda quarta-feira, um novo capítulo desta emocionante história estreia no serviço de assinatura.

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