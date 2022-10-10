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John Lennon: o grande mito sobre Yoko Ono que é desmentido em The Beatles: Get Back

10 de outubro de 2022
10 de outubro de 2022

A série documental, disponível no Disney+, retrata o processo criativo dos Beatles e responde a vários mitos que cercam o quarteto icônico.


The Beatles: Get Back chegou ao Disney+ com grandes revelações sobre o quarteto britânico. A produção original cinco vezes vencedora do Emmy® leva o público a sessões de gravação intimistas da banda durante um momento importante na história da música.

Do premiado diretor Peter Jackson, The Beatles: Get Back captura o calor, a camaradagem e genialidade criativa que definiram o legado musical dos artistas lendários.

A série documental de três partes mostra o processo criativo dos Beatles. Seus membros tentam escrever 14 novas músicas e se preparam para seu primeiro show ao vivo em mais de dois anos.

A produção ainda mostra, pela primeira vez, a última apresentação completa ao vivo dos Beatles, o inesquecível show no terraço da Savile Row, em Londres


The Beatles: Get Back


The Beatles: Get Back desmascara um mito em torno da figura de Yoko Ono

Entre as múltiplas revelações da obra, The Beatles: Get Back desmonta um mito que sempre colocou Yoko Ono como a responsável pela separação da banda.

Isso porque os quatro não escondem das lentes as diversas vezes que entraram em desacordo durante as sessões. Diante de um prazo quase impossível para terminar as gravações, o vínculo de amizade compartilhado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr é posto à prova.

Por fim, são as desavenças constantes entre eles que levaram ao rompimento definitivo do grupo. No documentário, é possível perceber ainda que a presença de Yoko nunca foi um incômodo para os demais integrantes da banda.

Não deixe de acompanhar esse importante momento na história dos Beatles em The Beatles: Get Back, exclusivamente no Disney+.

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