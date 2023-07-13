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Kizazi Moto: Geração de Fogo – conheça a série animada afrofuturista do Disney+

13 de julho de 2023
13 de julho de 2023

Cineastas de diferentes países da África dão vida a histórias de ficção-científica, ação e aventura ambientadas no continente.


A África de um jeito nunca antes visto! É isso que te espera em Kizazi Moto: Geração de Fogo, a nova série animada já disponível no Disney+.

Trata-se de uma antologia de dez histórias afrofuturistas: isto é, concebem um futuro diferente para personagens negros sem perder de vista as suas raízes históricas e culturais.

Saiba mais, a seguir:


Sobre o que é Kizazi Moto: Geração de Fogo


Cada episódio é um curta-metragem com um enredo e estilo próprios que colocam personagens da África diante de mundos novos de tecnologia avançada, alienígenas, espíritos e monstros.

O episódio 1, por exemplo, é ambientado nas montanhas da Uganda e traz um adolescente chamado Ndahura que precisa proteger um rebanho de gados ciborgues de espíritos mortais.

Já o episódio 6 é protagonizado por um influenciador digital que vai parar em um futuro alternativo do Zimbábue. Nessa realidade, o país nunca foi colonizado e tornou-se uma sociedade utópica com tecnologia de ponta.

Com esses dois exemplos, você consegue ter uma ideia da criatividade do enredo de Kizazi Moto: Geração de Fogo.

Os curtas-metragens foram feitos justamente por animadores de diferentes países africanosé a África contando a sua própria história. O nome da série também está diretamente relacionado com o continente.

"Kizazi Moto deriva da frase em suaíli 'kizazi cha moto', que se traduz literalmente como 'geração do fogo', capturando a paixão, a inovação e o entusiasmo que esse novo grupo de cineastas africanos está pronto para levar ao mundo. ‘Moto’ também significa ‘fogo’ em vários idiomas africanos, o que demonstra o espírito pan-africano que esperamos que essa antologia incorpore”, explica Tendayi Nyeke, produtora da série animada, segundo o site The Official Disney Fan Club.


Confira Kizazi Moto: Geração de Fogo no Disney+


Embarque nessa jornada extraordinária por histórias de ficção-científica, ação e aventura. Assista agora mesmo a Kizazi Moto: Geração de Fogo no Disney+

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