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L-Pop: onde ver online a nova série original Disney+

27 de setembro de 2023
27 de setembro de 2023

A produção reúne comédia, romance e, claro, coreografias e muito K-pop!

Todo fã de K-pop que se preze sabe as coreografias do seu grupo favorito e sonha em ir para a Coreia do Sul, não é mesmo? E assim também é Andrea (Andrea de Alba), protagonista de L-Pop, série que acaba de estrear no Disney+.

A jovem Andrea é estudante de odontologia e trabalha numa cafeteria cujo dono é coreano. E, claro, ela tem um grupo de dança cover. Mas seu sonho mesmo é ser uma idol e viver de música. 

L Pop


Quando é anunciado um concurso de dança em que o primeiro lugar é uma viagem à Coreia do Sul, a jovem vê sua grande oportunidade chegar, contudo, acaba expulsa da equipe. Mas ela não desiste e monta seu próprio grupo de dança

Andrea vai descobrir que precisa lutar por seus sonhos, não importa quão loucos eles possam parecer. E o melhor: tudo isso será filmado em um documentário que  sua irmã – e futura cineasta –, fará para a universidade!


L-POP | Trailer Oficial | Disney+


Assista L-Pop e acompanhe seus grupos de K-pop favoritos no Disney+


Você não pode perder a super estreia de L-Pop no Disney+! Além disso, o serviço de streaming também traz vários conteúdos para os fãs de cultura sul-coreana como especiais do BTS, documentários do Tomorrow X Together, BLACKPINK e mais!

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