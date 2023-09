L-Pop: onde ver online a nova série original Disney+

A produção reúne comédia, romance e, claro, coreografias e muito K-pop!

Todo fã de K-pop que se preze sabe as coreografias do seu grupo favorito e sonha em ir para a Coreia do Sul, não é mesmo? E assim também é Andrea (Andrea de Alba), protagonista de L-Pop, série que acaba de estrear no Disney+.

A jovem Andrea é estudante de odontologia e trabalha numa cafeteria cujo dono é coreano. E, claro, ela tem um grupo de dança cover. Mas seu sonho mesmo é ser uma idol e viver de música.







Quando é anunciado um concurso de dança em que o primeiro lugar é uma viagem à Coreia do Sul, a jovem vê sua grande oportunidade chegar, contudo, acaba expulsa da equipe. Mas ela não desiste e monta seu próprio grupo de dança.



Andrea vai descobrir que precisa lutar por seus sonhos, não importa quão loucos eles possam parecer. E o melhor: tudo isso será filmado em um documentário que sua irmã – e futura cineasta –, fará para a universidade!







