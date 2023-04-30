Lendas da Marvel: relembre os momentos épicos de Drax, Mantis, Yondu e outros personagens de Guardiões da Galáxia

Com episódios rápidos e objetivos no Disney+, Lendas da Marvel revisita os principais momentos de alguns dos personagens de Guardiões da Galáxia. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A melhor maneira de entrar no clima para a estreia de Guardiões da Galáxia: Volume 3, no dia 4 de maio, é relembrar o que os personagens desse grupo tão divertido já passaram.

Se você não vai ter tempo para reassistir a todos os filmes até a estreia do novo longa-metragem, o catálogo do Disney+ tem a solução perfeita: a série Lendas da Marvel, que recapitula de maneira rápida e objetiva os momentos mais épicos de vários personagens.

Confira abaixo:

A jornada de Yondu e dos Saqueadores





O episódio 12 da temporada 1 de Lendas da Marvel é dedicado a Yondu (Michael Rooker), o líder do grupo dos Saqueadores e o personagem que criou Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) após trazê-lo da Terra ainda garoto.

Prepare-se para relembrar momentos emocionantes de Yondu, incluindo a cena de Guardiões da Galáxia: Volume 2 (2017) em que ele se sacrifica por Peter.





Como Mantis tornou-se parte dos Guardiões da Galáxia

Criada pelo vilão Ego (Kurt Russell), Mantis (Pom Klementieff) nunca soube o que era uma amizade verdadeira antes de conhecer Peter Quill e o seu grupoO episódio 25 da temporada 1 relembra a jornada curiosa da personagem – da servidão a Ego até se tornar uma Guardiã da Galáxia com um papel importante na derrota de Thanos (Josh Brolin).

Drax, o personagem que tem um senso de humor inigualável



Revisite os momentos marcantes nos quais Drax, o Destruidor (Dave Bautista) enfrentou grandes inimigos, como Ronan (Lee Pace), Ego e, por fim, Thanos.

Apesar da aparência imponente de um guerreiro durão, Drax mostra ser dono de um grande coração e um senso de humor inigualável. O episódio sobre o personagem é o último da temporada 1.



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É possível, inclusive, comprar a entrada para assistir na pré-estreia, em 3 de maio (um dia antes da estreia oficial, em 04 de maio).

Na página Marvel Insider, você fica por dentro de todas as novidades dos Guardiões da Galáxia e dos demais heróis do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).