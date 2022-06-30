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Lightyear: qual personagem Taika Waititi interpreta no filme

30 de junho de 2022
30 de junho de 2022

O renomado diretor de cinema faz parte de um grupo de recrutas ambiciosos que se junta a Buzz Lightyear em sua missão. Saiba mais sobre seu personagem!


Em Lightyear, disponível nas principais salas de cinema do país, finalmente descobrimos a história do herói que inspirou o brinquedo Buzz Lightyear, da franquia Toy Story — disponível no Disney+. O filme é o mesmo que Andy viu e fez o menino virar fã do astronauta.

Esta jornada leva o público em uma viagem no espaço e no tempo. E também apresenta um grupo de recrutas que, juntamente com o gato-robô Sox, se juntam ao herói em suas aventuras.

Os novos personagens estão conquistando o coração de quem assiste à animação. Izzy Hawthorne, Mo Morrison e Darby Steel formam uma equipe nada convencional, a qual é impossível não amar. E um destes personagens é interpretado por ninguém menos que o ator, produtor e diretor de cinema Taika Waititi.

Taika se tornou um diretor de sucesso com seu filme Thor: Ragnarok (2017), e recebeu elogios da crítica e um Oscar® de Melhor Roteiro Adaptado com a produção Jojo Rabbit (2019), disponível no Star+.

Lightyear


Qual personagem Taika Waititi interpreta em Lightyear?

Taika Waititi dá voz ao personagem Mo Morrison em Lightyear. Curioso e observador, Morrison é um aficionado por luta e totalmente aberto a novas experiências — desde que não envolvam ser morto por robôs!

Apesar de ser um pouco distraído, Morrison toma as decisões certas para proteger sua equipe de perigos como insetos gigantes ou um exército de robôs, principalmente quando está trabalhando lado a lado com Darby (Dale Soules).

Saiba mais sobre os personagens de Lightyear e novidades sobre esta e outras produções diretamente no site da Disney Brasil!

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