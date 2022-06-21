Cancel
Novidades Disney

Lightyear: quem é o vilão do filme

21 de junho de 2022
21 de junho de 2022

Um personagem sombrio ameaça a missão de Buzz. Junto com um grupo de recrutas ambiciosos, ele deve lutar para salvar sua tripulação. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Lightyear, da Disney e Pixar, já está nos cinemas em todo o Brasil. No filme, o público acompanha as aventuras do lendário patrulheiro espacial ao lado de seu grupo de recrutas e seu divertido companheiro, o gato-robô Sox.

No novo filme de animação, Buzz e sua equipe estão presos em um planeta hostil, localizado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra. Agora, o patrulheiro precisa navegar entre o tempo e o espaço em busca de um caminho para voltar para casa.

Mas, como seria de esperar em uma boa história intergaláctica, um vilão sombrio chega para atrapalhar a missão de Buzz. E logo as coisas começam a ficar complicadas.

Lightyear - Zugg


Quem é o vilão em Lightyear?

O vilão que atormenta Buzz Lightyear e sua equipe é Zurg — e seu exército de robôs. Os arqui-inimigos do astronauta chegam ao planeta onde Buzz está em missão. Entre explosivos, insetos gigantes e naves espaciais, a equipe fará o que for preciso para enfrentar os adversários e não falhar com sua tripulação.

Mas quem realmente é Zurg? O que esperar dele?

Se você quer descobrir, não espere mais: confira essa história agora mesmo nos principais cinemas brasileiros. Também é possível encontrar mais informações e curiosidades sobre o filme diretamente no site da Disney Brasil.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set