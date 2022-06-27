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Lightyear tem quantas cenas pós-créditos?

27 de junho de 2022
27 de junho de 2022

As missões intergalácticas de Buzz com seu grupo de recrutas ambiciosos já estão disponíveis nos cinemas. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


As aventuras de Buzz Lightyear, o lendário patrulheiro espacial, já estão disponíveis nos principais cinemas de todo o Brasil. No longa, o público conhece o personagem que conquistou não somente a Andy como também a todos.

Quem já conhece as missões intergalácticas de Buzz com seu grupo de recrutas e seu divertido gato-robô Sox, certamente lembra das cenas pós-créditos, cômicas e reveladoras. Quem ainda não foi conferir de perto essa aventura, descubra a seguir quantas delas existem.

Lightyear


Quantas cenas pós-créditos tem em Lightyear?

Lightyear tem três cenas pós-créditos: uma protagonizada pelo Comandante Burnside, uma com o robô Eric e a última reveladora sobre Zurg.

A primeira cena pós-créditos mostra que tudo, finalmente, voltou ao normal. O Comandante Burnside, o novo chefe dos guardiões espaciais, está tomando uma xícara de chá quando, de repente, um inseto gigante tenta penetrar o escudo de força que protege a população. Mas o mesmo escudo laser o elimina.

A segunda cena pós-créditos é bem engraçada. Eric, o robô que muitas vezes se atrasa nas suas tarefas, decifra a melhor rota para a nave seguir. Pena que tarde demais!

Por fim, a terceira cena pós-créditos traz uma revelação aterrorizante. Enquanto a nave de Zurg explode, uma silhueta subindo indica que o vilão de Lightyear não está morto.

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