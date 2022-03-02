Luca: saiba quem dubla as vozes dos personagens do filme

Descubra quem foram os responsáveis pela dublagem brasileira do filme de animação da Disney indicado ao Oscar 2022.





Luca, longa-metragem de animação que estreou em julho de 2021 e pode ser encontrado no Disney+, recebeu indicações ao Globo de Ouro, ao BAFTA e ao Oscar deste ano – todas na categoria de Melhor Animação.

A produção nos convida a conhecer as aventuras de Luca e Alberto, dois amigos que vivem um verão inesquecível, cheio de surpresas e segredos. Tudo com um detalhe: Luca é um monstro marinho que mora escondido logo abaixo da superfície da água.

Mas quem foram os encarregados de dar vida aos personagens na dublagem brasileira? A seguir, contamos como se compõe o elenco responsável pelas vozes em português.

Luca: quem compõe o elenco de vozes em português

O protagonista, Luca Paguro, ganha voz pelo dublador Rodrigo Cagiano. Enquanto seu amigo, Alberto Scorpano, é interpretado por Pedro Miranda.

O elenco continua com Giulia Marcovaldo (Bia Singer), Tío Ugo (Luís Miranda), Ercole Visconti (Caio Guarnieri), Daniela Paguro (Leticia Quinto), Massimo Marcovaldo (Dláigelles Riba), Lorenzo Paguro (Fábio Azevedo), Ciccio (João Vitor Mafra) e Guido (Lipe Volpato). O elenco conta ainda com a participação ilustre de Cláudia Raia como Signora Mastroianni

A equipe de dublagem também tem um intérprete para o Velho Pescador Tommaso (Carlos Campanille), Abuela Paguro (Suzete Piloto), Jovem Pescador Giacomo (Glauco Marques), Concetta Aragosta (Patrícia Scalvi), Pinuccia Aragosta (Zaíra Zodja), Police Maggiore (Samira Fernandes), o Padre (Fábio Moura) e Sr. Branzino (Felipe Zilse).

Sobre o filme Luca

A animação, que é mais um projeto da Disney em parceria com a Pixar, se passa em uma bela cidade litorânea na Riviera italiana. Trata-se de um filme que celebra, acima de tudo, a amizade.

Luca conta a história de um menino que vive um verão repleto de sorvetes, massas e intermináveis ​​passeios de patinete com seu novo melhor amigo, Alberto. Mas a diversão é interrompida quando o segredo dos meninos ameaça vir à tona, fazendo com que eles aprendam lições de aceitação, amizade e família.