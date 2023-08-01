Mansão Mal-Assombrada: como foi a transformação de Jamie Lee Curtis em Madame Leota

Uma equipe de figurinistas liderada por Jeffrey Kurland transformou a atriz Jamie Lee Curtis em Madame Leota para o filme Mansão Mal-Assombrada.



Mansão Mal-Assombrada, nova comédia de terror da Disney em cartaz no cinema, se destaca pela qualidade técnica, especialmente no figurino, maquiagem e efeitos especiais.

Esses aspectos do filme são essenciais para criar vários personagens sobrenaturais e assustadores. Um deles é a Madame Leota (vivida pela premiada atriz Jamie Lee Curtis), que tem a peculiaridade de estar presa em uma bola de cristal.









A criação do traje deslumbrante de Madame Leota em Mansão Mal-Assombrada



O renomado figurinista Jeffrey Kurland recebeu o desafio de vestir Curtis e os outros atores. Ele transformou a atriz na personagem que causa impacto com seu traje deslumbrante quando se liberta do feitiço.

Cada parte do elaborado vestido e da túnica de Madame Leota foi feita por Kurland, que trabalhou ao lado de uma equipe de alfaiates, especialistas em corte e costura e outros profissionais.

Kurland, inclusive, já tinha participado da criação de figurinos de outra produção da Disney, Tomorrowland: Um Lugar Onde Nada é Impossível (2015), que está disponível no Disney+.





A reação de Jamie Lee Curtis ao figurino de Madame Leota em Mansão Mal-Assombrada



Sobre esse processo, Jamie Lee Curtis comentou, de acordo com comunicado oficial: “os figurinos realmente contam a história de muitas maneiras. Quando eles me mostraram os desenhos dos trajes, eu disse, ‘Ah, eu nunca tive um traje feito para mim como Jeffrey fez para Madame Leota’”.

O guarda-roupa de influência russa, com detalhes como miçangas e delicados adereços de cabeça, dá à personagem o visual que o público vê em Mansão Mal-Assombrada.









Divirta-se com Mansão Mal-Assombrada no cinema



Além do capricho na parte técnica, o filme também traz um elenco muito talentoso, com Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito, Jared Leto, LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, entre outros.

Na história, Gabbie (Dawson) é uma médica que descobre que sua casa está tomada por invasores sobrenaturais e recorre a uma equipe de especialistas espirituais para enfrentar as criaturas.

Assista hoje mesmo a Mansão Mal-Assombrada no cinema mais próximo de você!