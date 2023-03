Marvel apresenta o projeto O Poder é Nosso no Brasil

Criada por um time multidisciplinar, a iniciativa deseja reforçar o posicionamento da Marvel como marca inclusiva ao abordar o tema de integração social da população negra.

A Marvel, através da The Walt Disney Company Brasil, acaba de anunciar o lançamento do projeto O Poder é Nosso. Trata-se da primeira iniciativa da marca desenhada especialmente para o público brasileiro com base nos valores de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I).

A iniciativa O Poder É Nosso nasceu com o objetivo de trazer mais visibilidade para pessoas pretas no mercado de trabalho artístico.

A campanha foi criada internamente, com a participação de funcionários pretos da companhia. Para isso, um grupo multidisciplinar da área de DE&I trabalhou juntamente com o grupo de afinidade T’Challa.









O Poder é Nosso: como a Marvel está desenvolvendo o projeto





Na fase inicial da campanha, a Marvel convidou cinco artistas pretos, de diferentes regiões do Brasil, e deu a eles uma missão: criar releituras dos personagens Pantera Negra, Tempestade, Miles Morales, Mulheres de Wakanda e Falcão.

A ideia era fazer com que cada um imprimisse seu próprio estilo artístico-visual e marcassem sua bagagem cultural nas obras. Para isso, eles contaram com a mentoria da estilista Jal Vieira.

Negritoo, Crica, Massai, Luna B e DGOH foram os artistas selecionados para esta atuação da campanha. Suas artes foram transformadas em uma guia de estilo para licenciamento de produtos.







O Poder é Nosso: Manifesto | MARVEL



Primeiros resultados do projeto da Marvel poderão ser vistos em breve





Inicialmente, uma coleção exclusiva da loja C&A já foi criada tendo por base as criações oriundas do projeto O Poder é Nosso. O lançamento está previsto para agosto de 2022.

Posteriormente, as artes desenvolvidas pelos participantes da iniciativa também serão utilizadas na criação de itens de outras categorias como papelaria e brinquedos, por exemplo.

O Poder é Nosso será um projeto recorrente da Marvel, se tornando parte importante do compromisso de DE&I da The Walt Disney Company Brasil. Para dar ainda mais visibilidade à iniciativa, o projeto, O Poder é Nosso terá espaço em eventos com participação da Marvel, conteúdo audiovisual para os fãs e muito mais.

Acompanhe o site da Disney Brasil para ficar sabendo sobre novos lançamentos e projetos de inclusão e diversidade da Marvel no país.