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Marvel: as séries live-action que chegam ao Disney+ no Brasil

11 de maio de 2022
11 de maio de 2022

A coleção de conteúdos da Marvel está se expandindo para que os fãs aproveitem ainda mais seus personagens favoritos.


Começa a contagem regressiva para que mais séries live-action da Marvel se juntem ao vasto catálogo do Disney+. Vale destacar que o serviço já abriga a maior coleção de conteúdos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), com centenas de horas de filmes e séries inspiradas neste material.

Jessica Jones


Marvel: quais séries em live-action serão adicionadas ao Disney+?

A partir de 29 de junho, os fãs terão mais acesso aos seus personagens favoritos da Marvel com a chegada de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores e O Justiceiro.

Série live-action da Marvel: quem poderá ver o conteúdo?

No mesmo dia, será solicitado aos assinantes do Disney+ que atualizem o controle parental de seu perfil para acessar o catálogo completo. Isso porque, com a chegada dessas séries em live-action da Marvel, conteúdos 16+ e 18+ serão adicionados ao serviço.

Esta atualização permitirá restringir o tópico em cada perfil, bem como adicionar um PIN (um código) de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais em seu perfil continuarão a desfrutar do conteúdo Disney+ em um ambiente para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfil" a qualquer momento.

WandaVision


A maior coleção de conteúdos da Marvel é do Disney+

A página exclusiva da Marvel no Disney+ abriga filmes  como Vingadores: Ultimato e Pantera Negra.

Também é possível conferir outras franquias da Marvel, como X-Men, séries originais Disney+ como WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki e Gavião Arqueiro. Também estão disponíveis produções animadas, incluindo a série original Disney+ da Marvel Studios, What If…?, especiais, curtas e documentários de bastidores.

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