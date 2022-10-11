BGS: Saiba o que rolou de mais divertido no estande exclusivo da Marvel

A Marvel está com um super estande cheio de atrações e ações especiais para o público na Brasil Game Show. Confira!
De 6 a 12 de outubro, a Marvel é um dos destaques da Brasil Game Show (BGS) – a maior feira de games da América Latina – com um estande especial de 300m² repleto de atrações imperdíveis para os fãs.
Marvel na BGS e seus ambientes temáticos
Logo ao entrar no belíssimo e espaçoso estande da Marvel na BGS, o público vê ambientes especiais inspirados em personagens icônicos da marca para curtir e registrar em fotos, claro.
Há um ambiente em homenagem ao Pantera Negra para fotografar e já entrar no clima do filme Pantera Negra: Wakanda Forever, que estreia no próximo dia 10 de novembro. Já os fãs de Thor, realizam o sonho de levantar uma réplica fiel do Mjolnir.
Outro super-herói que ganhou um espaço para fotos no estande da Marvel é o Homem-Aranha, em um mural clássico de suas histórias. Afinal, o aracnídeo está completando 60 anos de existência em 2022.
O que é a área free-to-play
Quem quiser curtir o jogo “Disney Mirroverse” tem espaço no estande com totens com celulares disponíveis para o público se aventurar no game com os famosos personagens da Disney e da Pixar. Ele foi criado exclusivamente para jogar no celular.
Espaço “O Poder é Nosso”
Alguns desses artistas, inclusive, estiveram no estande da Marvel ao longo da Brasil Game Show mostrando seu trabalho. O grafiteiro Diego Dgoh foi na sexta-feira, e artista visual e grafiteiro Negritoo, na terça-feira. Além disso, as lindas camisetas criadas a partir das artes do projeto estão expostas no estande.
Loja de produtos exclusivos Marvel
Os fãs podem aproveitar para encontrar os mais variados produtos da Marvel na loja dentro do estande. Tem camisetas de personagens, canecas de diferentes tamanhos e modelos, copos, bonecos, garrafas térmicas e ainda, produtos importados que foram trazidos somente para a BGS.
Além de tudo isso, os fãs podem comprar as camisetas exclusivas criadas pelos cinco artistas do projeto “O Poder É Nosso” em homenagem a Miles Morales, as mulheres de Wakanda, ao Pantera Negra e ao Falcão.
Palco com shows, quiz e campeonatos
Não perca os últimos dias da Brasil Game Show e curta tudo que o estande da Marvel trouxe para seus fãs! Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!