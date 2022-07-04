Cancel
Novidades Marvel

Marvel no Disney+: Por que os Eternos não lutaram contra Thanos?

4 de julho de 2022
4 de julho de 2022

Durante séculos, os dez super-heróis acompanharam as civilizações em sua evolução, porém sem intervir nos problemas sociais. Por quê?


"Ao longo dos anos, nunca interferimos... Até agora." Essa é uma das frases mais famosas que ficou na mente dos fãs da Marvel após assistir os primeiros minutos de Eternos, disponível no Disney+. Mas o que ela quer dizer?

Escondidos nas sombras, os Eternos estão na Terra há muitos séculos, acompanhando a humanidade em sua constante evolução, mas sem intervir nos problemas sociais e nas questões com outros seres poderosos. Que tal aprender mais sobre os objetivos desses heróis em nosso planeta?

Eternals


Eternos: Por que eles não lutaram contra Thanos em Guerra Infinita e Ultimato?

Os Eternos não lutaram contra Thanos em nenhum dos dois eventos retratados nos filmes porque foram ordenados pelos Celestiais, seus criadores, a não intervir em conflitos humanos que não os envolvessem diretamente.

Isso é explicado por Sersi (Gemma Chan) tanto no trailer quanto no próprio filme. Quando o Cavaleiro Negro pergunta aos Eternos por que eles não ajudaram a lutar contra Thanos ou outras guerras e catástrofes, ela responde: "Fomos ordenados a não interferir em conflitos humanos, a menos que envolvessem Deviantes", diz a heroína.

Eternals


Eternos: Os Deviantes, os inimigos históricos

A história de Eternos se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato. A raça imortal de heróis de elite enfrenta uma tragédia inesperada: uma nova invasão dos Deviantes, criaturas mutantes e principais vilões, com quem lutaram ao longo da História.

Os Deviantes são seres poderosos e destrutivos que têm a capacidade de se transformar fisicamente.

Eles são tão fortes e resilientes quanto qualquer um dos Eternos. Dessa forma, os Celestiais encarregaram os dez super-heróis para defender a terra desses vilões em seu novo despertar.

Eternals


O elenco de Eternos

Ikaris (Richard Madden), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Kingo (Kumail Nanjiani), Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Ma Dong-Seok, também conhecido como Don Lee), Druig (Barry Keoghan), Phastos (Brian Tyree Henry), Ajak (Salma Hayek) e Makkari (Lauren Ridloff) compõem os Eternos.

Se o elenco impressionante não for suficiente, a equipe dos Eternos é completada pela diretora vencedora do Oscar®, Chloé Zhao, que conseguiu ilustrar o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) de forma surpreendente.

Seja trazendo cenas de ação épicas em grande escala, cenários naturais deslumbrantes ou mesmo um número musical de Bollywood, Eternos tem um toque único. Não deixe de assistir ao filme no Disney+.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set