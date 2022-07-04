Marvel no Disney+: Por que os Eternos não lutaram contra Thanos?

Durante séculos, os dez super-heróis acompanharam as civilizações em sua evolução, porém sem intervir nos problemas sociais. Por quê?



"Ao longo dos anos, nunca interferimos... Até agora." Essa é uma das frases mais famosas que ficou na mente dos fãs da Marvel após assistir os primeiros minutos de Eternos, disponível no Disney+. Mas o que ela quer dizer?

Escondidos nas sombras, os Eternos estão na Terra há muitos séculos, acompanhando a humanidade em sua constante evolução, mas sem intervir nos problemas sociais e nas questões com outros seres poderosos. Que tal aprender mais sobre os objetivos desses heróis em nosso planeta?







Eternos: Por que eles não lutaram contra Thanos em Guerra Infinita e Ultimato?





Os Eternos não lutaram contra Thanos em nenhum dos dois eventos retratados nos filmes porque foram ordenados pelos Celestiais, seus criadores, a não intervir em conflitos humanos que não os envolvessem diretamente.

Isso é explicado por Sersi (Gemma Chan) tanto no trailer quanto no próprio filme. Quando o Cavaleiro Negro pergunta aos Eternos por que eles não ajudaram a lutar contra Thanos ou outras guerras e catástrofes, ela responde: "Fomos ordenados a não interferir em conflitos humanos, a menos que envolvessem Deviantes", diz a heroína.







Eternos: Os Deviantes, os inimigos históricos





A história de Eternos se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato. A raça imortal de heróis de elite enfrenta uma tragédia inesperada: uma nova invasão dos Deviantes, criaturas mutantes e principais vilões, com quem lutaram ao longo da História.

Os Deviantes são seres poderosos e destrutivos que têm a capacidade de se transformar fisicamente.

Eles são tão fortes e resilientes quanto qualquer um dos Eternos. Dessa forma, os Celestiais encarregaram os dez super-heróis para defender a terra desses vilões em seu novo despertar.







O elenco de Eternos





Ikaris (Richard Madden), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Kingo (Kumail Nanjiani), Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Ma Dong-Seok, também conhecido como Don Lee), Druig (Barry Keoghan), Phastos (Brian Tyree Henry), Ajak (Salma Hayek) e Makkari (Lauren Ridloff) compõem os Eternos.

Se o elenco impressionante não for suficiente, a equipe dos Eternos é completada pela diretora vencedora do Oscar®, Chloé Zhao, que conseguiu ilustrar o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) de forma surpreendente.

Seja trazendo cenas de ação épicas em grande escala, cenários naturais deslumbrantes ou mesmo um número musical de Bollywood, Eternos tem um toque único. Não deixe de assistir ao filme no Disney+.