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NOVIDADES DISNEY+

Medo de tubarão? Então “cuidado” com esses 4 documentários sobre tubarões no Disney+

15 de agosto de 2023
15 de agosto de 2023

Monstros sedentos por sangue ou seres incompreendidos? Surpreenda-se com as histórias sobre esses famosos e temidos predadores que dominam os sete mares.


Tubarões pré-históricos gigantescos como o megalodonte, por exemplo, não são somente coisa de ficção. Seja por causa de filmes, séries ou “histórias de pescadores”, muita gente tem medo desses animais únicos. E eles despertam tanta curiosidade que só no Disney+ estão disponíveis mais de 10 documentários sobre tubarões para serem vistos e revistos. 

Se você também tem interesse pelo tema ou apenas quer aprender mais sobre essas fascinantes criaturas, confira quatro produções que apresentam um lado não tão conhecido desses seres marinhos:


Documentários sobre tubarões no Disney+


Tubarões gigantes: o cineasta marinho vencedor do Emmy® Andy Casagrande se une à bióloga marinha Kori Garza para estudar um dos maiores tubarões-tigre já registrados. 

Em sua pesquisa, eles vão a uma lagoa remota de água salgada na Polinésia Francesa onde documentam, pela primeira vez, um grupo de jovens tubarões-tigre utilizando táticas cooperativas de caça.

Tubarão Insaciável: esses monstros marinhos não têm a fama de predadores mais mortais do oceano à toa. Este documentário vai mostrar que, quando se trata de tubarões, praticamente quase todas as criaturas estão em seu “menu”.

Além de sardinhas e focas, a produção mostra presas grandes como crocodilos e até mesmo humanos, passando por moridadas dadas em objetos como caiaques e pranchas de surf.

O Maior Tubarão do Mundo: se são os mega tubarões que despertam sua curiosidade, você precisa conhecer Big Bull, um tubarão fêmea com mais de três metros e 450 quilos, pescado em 2012 e devolvido ao mar na sequência.

Esta produção mostra que, ao contrário do que muitos pensam, talvez não se tratasse “apenas” de um animal bem alimentado e sim, de uma verdadeira geração única de tubarões gigantes

Ataques de Tubarão – Mistérios Revelados: e se os tubarões não fossem esses seres tão carnívoros quanto a ficção faz parecer? Esta série documental vai além das manchetes sensacionalistas de jornais para revelar o lado pouco visto destes predadores incompreendidos.

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