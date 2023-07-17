Melhor que Star Wars é estar de férias maratonando as séries desse universo

Que tal aproveitar o período para colocar em dia todas as séries do universo Star Wars que estrearam este ano? Confira e aproveite!



Brincadeiras à parte, para quê escolher entre Star Wars e estar de férias quando se pode unir os dois e aproveitar o tempo livre para maratonar? Somente no Disney+ você encontra todos os filmes, séries e animações deste impressionante universo criado por George Lucas.

E considerando que, somente em 2023, várias produções incríveis da Lucasfilm estrearam no streaming, que tal aproveitar as férias para colocar tudo em dia? Confira, a seguir, a lista das próximas maratonas:





Star Wars: The Bad Batch



O ano começou com novos episódios na 2ª temporada de The Bad Batch, que trouxe a Força Clone 99 continuando sua jornada, navegando pelo Império após a queda da República.

Ao longo do caminho, eles encontram amigos e inimigos – alguns novos, outros conhecidos – em diferentes missões mercenárias e eletrizantes que os levarão a lugares novos e perigosos.





The Mandalorian





O badalado ator chileno Pedro Pascal voltou a vestir seu famoso capacete na 3ª temporada de The Mandalorian. O pistoleiro solitário sobrevive na galáxia sem lei com seu companheiro, o pequeno Grogu.

Juntos, eles encaram missões enquanto fogem de mercenários. E, dessa vez, Din Djarin retorna a seu planeta de origem a fim de recuperar a honra de utilizar o capacete mandaloriano novamente. E a dupla precisa encarar diversas aventuras ao longo dos episódios.





Star Wars: Visions Volume 2



O Star Wars Day deste ano chegou com esta incrível homenagem à obra de George Lucas. Esta antologia de curtas animados de todo o mundo celebra a mitologia de Star Wars através de lentes culturais únicas.

Os curtas de Star Wars: Visions Volume 2 foram criados pelos estúdios de animação: El Guiri (Espanha), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Chile), Aardman (Reino Unido), Studio Mir (Coreia do Sul), Studio La Cachette (França), 88 Pictures (Índia) e Triggerfish (África do Sul).

Há ainda um curta que é fruto da parceria entre os estúdios D'Art Shtajio (Japão) e a Lucasfilm Ltd. (Estados Unidos).









Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi



Ambientada na Era da Alta República, Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi conta a história de Kai, Lys e Nubs, três pequenos Padawans enviados por Mestre Yoda para treinar no Templo Jedi localizado no lindo planeta Tenoo, sob a tutela da Mestre Zia.

Juntos, eles partem em aventuras por toda a galáxia a bordo da Crimson Firehawk, pilotada pela habilidosa Nash e seu droide, RJ-83.

O grupo ajuda os que precisam, enfrentam piratas, encontram criaturas exóticas e, o mais importante, aprendem o que significa ser um bom amigo.





Aproveite as férias com Star Wars no Disney+



Somente no Disney+ é possível encontrar todos os nove filmes da franquia Star Wars, desde o primeiro longa, Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança, lançado em 1977, ao mais recente, Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker, que estreou em 2019 nos cinemas.

Contudo, o imaginário de Star Wars vai muito além de Darth Vader, Luke Skywalker, Princesa Leia, Rey e afins. Há uma infinidade de séries derivadas, animações, documentários e especiais imperdíveis.

Aproveite, então, as férias para reunir a família ou chamar os amigos e viajar para essa galáxia muito, muito distante com o Disney+!