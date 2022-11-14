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NOVIDADES DISNEY+

Meu Papai (ainda) é Noel: que horas estreia o primeiro episódio no Disney+

14 de novembro de 2022
14 de novembro de 2022

Prepare-se para embarcar em uma divertida jornada natalina na nova série do Disney+.


Tim Allen retorna como Scott Calvin em Meu Papai (ainda) é Noel, série que estreia dia 16 de novembro no Disney+. Após quase três décadas como o bom velhinho, parece que é hora de Scott se aposentar.

Apesar de seguir contente com o trabalho de Papai Noel, esse é um ofício que requer esforço. Sem contar que Scott se sente distante da família. Sua oportunidade aparece quando ele descobre que há, sim, uma forma de se afastar deste serviço.

No entanto, para considerar a ideia e se tornar um pai e um marido melhor, ele precisa encontrar um sucessor à altura para o posto de Noel. Como ele fará isso? Só assistindo à série para saber.


Meu Papai (ainda) é Noel | Teaser Oficial Legendado | Disney+


Que horas estreia Meu Papai (ainda) é Noel?

Os dois primeiros episódios de Meu Papai (ainda) é Noel estreiam no Disney+ no dia 16 de novembro. Eles estarão disponíveis no serviço de streaming a partir das 5h.

Aproveite para assistir também a trilogia Meu Papai é Noel, inteiramente disponível no Disney+. 

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