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Novidades Disney+

Meu Papai (ainda) é Noel: quem é quem na nova série de Disney+ 

17 de novembro de 2022
17 de novembro de 2022

A nova série que chega dia 16 de novembro no Disney+ apresenta conhecidos e novos personagens que vão nos colocar no espírito do Natal. 


Scott Calvin está de volta! Depois de ser Papai Noel por quase 30 anos, ele está mais feliz do que nunca de aterrizar no Disney+ no dia 16 de novembro com Meu Papai (ainda) é Noel.

Essa aventura apresenta um novo problema: como o Natal está perdendo popularidade, a magia de Calvin está enfraquecendo. Além disso, ele fica dividido ao tentar cumprir com suas responsabilidades de trabalho e, ao mesmo tempo, estar com sua família.

Depois de descobrir que há uma forma de se aposentar para assim ser um melhor pai e marido, Scott considera deixar de ser Papai Noel e buscar um sucessor. Será que ele vai encontrar?

Meu Papai (ainda) é Noel traz antigos e novos personagens em um elenco que traz o espírito natalino de volta.

Os personagens de Meu Papai (ainda) é Noel

- Tim Allen é Scott Calvin/Papai Noel.

- Elizabeth Mitchell é Carol/Mamãe Noel.

- Elizabeth Allen-Dick é Sandra.

- Devin Bright é Noel.

- Austin Kane é Cal.

- Matilda Lawler é Betty.

- Rupali Redd é Grace.

- Kal Penn é Simon Choksi. 

Prepare-se para o Natal com Meu Papai (ainda) é Noel no Disney+

Ansioso pela volta de Calvin? Então não deixe de maratonar os novos filmes disponíveis no Disney+ antes da estreia de Meu Papai (Ainda) é Noel.

Você já pode ver online o clássico Meu Papai é Noel (1994), Meu Papai é Noel 2 (2002) e Meu Papai é Noel 3 (2006). Agora você tem mais motivos para curtir essa história!

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