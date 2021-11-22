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NOVIDADES DISNEY+

Miá Mello e Emicida indicam suas produções preferidas no Disney+

22 de novembro de 2021
22 de novembro de 2021

À convite da Disney, artistas passam a ter curadoria de seus títulos preferidos no streaming


Procurando por algo novo para assistir, mas não sabe exatamente o quê? Pensando nisso, a Disney convidou a atriz Miá Mello e o Emicida para indicarem suas produções favoritas do Disney+.

Os artistas publicaram em suas redes sociais um vídeo em que compartilham com o público seus títulos preferidos, foi criada uma seção especial na plataforma com essas indicações e mensalmente a mesma curadoria chega por email aos assinantes da plataforma.

Emicida faz o símbolo de Wakanda Forever, do filme Pantera Negra
Emicida faz o símbolo de Wakanda Forever, do filme Pantera Negra

O rapper Emicida explora títulos com protagonismo negro, como a animação Soul, um dos mais recentes sucessos da Pixar; o clássico Mudança de Hábito, estrelado por Whoopi Goldberg; sucessos da Marvel, como o filme Pantera Negra e a série Falcão e o Soldado Invernal, entre outros.

Miá Mello e sua lista de favoritos no Disney+
Miá Mello e sua lista de favoritos no Disney+

Miá Mello, que estreou esse ano na plataforma com o talk show da National Geographic Posso Explicar, explorou outros gêneros que ela adora. A atriz e apresentadora indicou também Divertidamente, Cruella e Vida de Inseto entre outros.

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