Minha Música, Minha Terra: conheça o novo especial do Disney+

O episódio de estreia trará os músicos da banda Jota Quest contando histórias da época em que viviam em Belo Horizonte.



Depois do sucesso de A Música Está Servida, o Disney+, em parceria com a Rádio Disney, lança mais um programa musical especial no serviço de streaming: Minha Música, Minha Terra.

É hora de conhecer os locais que marcaram as vidas de quem canta as canções que nos marcaram. A produção leva grandes nomes da música popular brasileira para diferentes lugares que fazem parte de suas histórias e que foram inspiração para seus hits.

A cada episódio, nomes como Cristiano Araújo, a dupla Anavitória, o grupo Capital Inicial e outros mais contam detalhes sobre a terra que os viu crescer e como foram as suas primeiras experiências, que fatores os ajudaram a dar o primeiro impulso à sua carreira musical.







Minha Música, Minha Terra | Trailer Oficial | Disney+

Minha Música, Minha Terra traz Jota Quest na estreia



O primeiro episódio do especial musical chega ao Disney+ no dia 1º de setembro, e contará uma história cheia de mineirice, aroma de café e gostinho de pão de queijo. Isso porque os primeiros convidados são os integrantes da banda mineira Jota Quest.

Completando 25 anos de carreira agora em 2023, o grupo de pop rock é formado por Rogério Flausino, Marco Túlio Lara, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin.

Os donos de hits como “Fácil”, “Só Hoje” e “Dias Melhores” contam no episódio de estreia de Minha Música, Minha Terra como a efervescência cultural de Belo Horizonte – capital mineira – bem como a História recente do Brasil influenciaram sua arte e música.

Os episódios de Minha Música, Minha Terra estreiam quinzenalmente no Disney+, sempre às sextas-feiras, a partir do dia 1º de setembro. Aumente o som e dê o play!