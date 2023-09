Minha Música, Minha Terra: especial com Felipe Araújo chega ao Disney+

O cantor Felipe Araújo é o convidado da semana do especial Minha Música, Minha Terra, feito em parceria com a Rádio Disney para o Disney+. A produção leva grandes nomes da música brasileira para lugares que fazem parte de suas histórias e que foram inspiração para seus hits.

Depois de levar o grupo Jota Quest de volta para uma fantástica viagem a Belo Horizonte, agora é a vez do goiano Felipe Araújo voltar às suas raízes no centro-oeste do Brasil.

No programa, ele revisita locais importantes para a sua história, fala sobre seu irmão, Cristiano Araújo – que morreu em um acidente de carro em 2015 – e se emociona junto com o público.







Minha Música, Minha Terra | Trailer Oficial | Disney+





Veja Minha Música, Minha Terra no Disney+



Além do Jota Quest e de Felipe Araújo, outros nomes como a dupla Anavitória e o grupo Capital Inicial contam detalhes sobre a terra que os viu crescer, como foram as suas primeiras experiências e que fatores os ajudaram a dar o primeiro impulso à sua carreira musical.

Os episódios de Minha Música, Minha Terra estreiam quinzenalmente no Disney+, sempre às sextas-feiras. Aumente o som e dê o play!