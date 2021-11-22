Cancel
NOVIDADES ENCANTO

Mirabel: conheça a protagonista de Encanto, nova animação da Disney

22 de novembro de 2021
22 de novembro de 2021

Confira curiosidades sobre a personagem que é a única de sua família que não tem poderes; Encanto estreia em 25 de novembro


Encanto, a nova animação da Walt Disney Animation Studios, chega dia 25 de novembro aos cinemas nacionais e conta a história dos Madrigal, uma extraordinária família que vive em um lugar mágico chamado Encanto. Todas as crianças foram abençoadas com um dom mágico, exceto a menina Mirabel. 

Mas quem é Mirabel? Conheça a protagonista que encantará crianças e adultos na nova produção da Disney:

A menina da família Madrigal

Mirabel vive em Encanto, um local mágico, junto com seus pais (Julie e Agustín), suas irmãs (Isabela e Luisa), sua vó (Abuela Alma), seus tios (Pepa e Félix) e seus primos (Dolores, Camilo e Antonio). 

Uma menina comum

Diferente de toda a sua família, Mirabel não possui nenhum dom mágico, porém ela está determinada a provar que pertence à família – negando a todos, inclusive a si mesma, que se sente sozinha em sua própria casa. Mesmo assim, há algo muito especial em Mirabel. Sua família apenas não descobriu ainda o que é.

Relação com a avó

De acordo com o diretor Byron Howard, Mirabel tem um relacionamento um pouco complicado com sua avó. “É importante entender o quanto elas realmente se adoram. Existe uma conexão especial entre elas. No entanto, quando Mirabel faz 5 anos e não recebe nenhum poder, ambas não sabem como lidar com essa questão”, conta o diretor.

Beleza latino-americana

Mirabel é uma garota comum que possui um cabelo cacheado e usa óculos. O intuito dos cineastas foi transmitir com pistas sutis o valor de Mirabel, tanto na maneira como ela interage com sua família quanto em sua aparência. Além disso, os óculos são mais do que apenas um acessório. A desenhista de produção Lorelay Bové explica que o formato redondo dele passa a mensagem de perspectiva, um dos temas do filme, mostrando “como duas pessoas podem ver a mesma situação de maneira completamente diferente e como esses diferentes pontos de vista podem afetar seu relacionamento.” 

Única esperança

Sem mais detalhes e spoilers, durante a trama do filme, o lar da família Madrigal é ameaçado e Mirabel pode ser a única esperança.

Quer receber todas as novidades de Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set