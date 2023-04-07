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Momentos marcantes da 3ª temporada de The Mandalorian para se preparar para os episódios finais

7 de abril de 2023
7 de abril de 2023

Relembre os acontecimentos mais importantes e curiosos que aconteceram na 3ª temporada. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A 3ª temporada de The Mandalorian está cada vez mais próxima do seu fim: dos oito episódios, seis deles já foram lançados no Disney+. E os fãs se preparam para as emoções finais dessa fase.

A série, ambientada no universo Star Wars, é protagonizada pelo ator Pedro Pascal como Din Djarin, que vive grandes aventuras ao lado do pequeno e carismático Grogu e de outros personagens que conquistaram o público.

Antes do episódio final da temporada (no dia 19 de abril), aproveite para relembrar os melhores momentos vividos ao longo dos últimos episódios por Din Djarin, Grogu, seus aliados e inimigos.

The Mandalorian


O personagem de Pedro Pascal finalmente visita Mandalore

Um dos planos de Din Djarin era ir ao planeta Mandalore (que até então, ele pensava estar totalmente tóxico) para banhar-se nas águas vivas e assim redimir-se dos erros do seu passado – seguindo a tradição dos mandalorianos.

Com Grogu e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) como testemunhas, o protagonista mergulha nas águas de Mandalore no episódio 2 da nova temporada e resgata sua honra como mandaloriano.

Bo-Katan Kryze e uma descoberta surpreendente para os mandalorianos 

Quando Din Djarin banha-se nas águas vivas de Mandalore, Bo-Katan Kryze também mergulha para retirar o personagem de Pedro Pascal – que é sugado para as profundezas e então, salvo por Bo-Katan.

Nesse momento, o espectador é surpreendido por um mitossauro vivo nas águas do planeta. Essa criatura é muito importante para a cultura mandaloriana e todos pensavam que estava extinta até então.

The Mandalorian

Grogu recorda o seu passado na terceira temporada

No episódio 4 da 3ª temporada de The Mandalorian, há uma cena importante em que Grogu encontra a Armeira (Emily Swallow) no esconderijo dos mandalorianos. 

É nesse momento em que o público vê as memórias de Grogu e descobre fatos novos sobre ele. A cena mostra o personagem sendo salvo do ataque dos stormtroopers por um grupo de Jedi – apenas um dos Jedi sobrevive e impede que Grogu seja capturado ou morto.

Uma aparição especial de um velho conhecido do universo Star Wars

O Jedi que conseguiu salvar Grogu no passado (que aparece no episódio 4) chama-se Kelleran Beq

E aqui há algo especial: quem interpreta o personagem é Ahmed Best, o mesmo ator que fez a voz de Jar Jar Binks na trilogia prequel (1999-2005) e também na série animada Star Wars: The Clone Wars (2008-2020).

Jack Black, Lizzo e Christopher Lloyd surpreenderam o público de The Mandalorian

Os fãs de The Mandalorian foram surpreendidos com três participações muito especiais no episódio 6 da 3ª temporada: os atores Jack Black, Christopher Lloyd e a cantora Lizzo.

No episódio, Jack Black e Lizzo interpretam os governantes do planeta Plazir-15, enquanto Christopher Lloyd faz o papel de Comissário Helgait, chefe de segurança do local.

The Mandalorian


Din Djarin entrega o Sabre Negro a Bo-Katan Kryze

Desde a 2ª temporada de The Mandalorian, o Sabre Negro está nas mãos de Din Djarin, que o tirou de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Esse importante sabre mandaloriano pertencia a Bo-Katan Kryze no passado. No episódio 6 da atual temporada, o personagem de Pedro Pascal decide devolver o sabre negro a ela, já que Bo-Katan o usou para salvar a sua vida.

Não perca The Mandalorian no Disney+

A 3ª temporada de The Mandalorian possui oito episódios, que estreiam às quartas-feiras no Disney+

Aproveite os primeiros seis episódios no serviço de streaming e acompanhe cada detalhe da história e se prepare para as últimas emoções em breve! 

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