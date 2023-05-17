Motoqueiro Fantasma: conheça a história desse famoso personagem da Marvel

O espírito flamejante já ganhou diversas histórias no Universo Marvel Comics.



O Universo Marvel é repleto de super-heróis famosos criados por nomes como Stan Lee e Jack Kirby. No entanto, o lado mais “sombrio” da Marvel também traz personagens marcantes, como o próprio Cavaleiro da Lua e o Lobisomem. E nessa lista está também o Motoqueiro Fantasma.

O personagem apareceu pela primeira vez no quadrinho Marvel Spotlight (1975) #5, escrito por Marv Wolfman, com artes de Steve Ditko e capa assinada por Mike Ploog.

A seguir, conheça um pouco mais sobre este curioso e sombrio personagem:









Quem é o Motoqueiro Fantasma no Universo Marvel



Apesar de ter estreado em uma HQ em 1972, foi somente no ano seguinte que o Motoqueiro Fantasma ganhou sua série própria. Ghost Rider (1973) teve 81 edições, sendo publicada por 10 anos até 1983.

Nesse período, o público foi apresentado ao piloto de motos e dublê Johnny Blaze. Após fazer um pacto com um demônio, ele é amaldiçoado a se transformar na personificação do Espírito da Vingança.

O Motoqueiro Fantasma anseia, apenas, por uma coisa: se vingar das almas daqueles que fariam mal ao mundo.

Johnny Blaze, no entanto, não foi o único Motoqueiro Fantasma da Marvel. Nos anos 1990, por exemplo, a série Ghost Rider foi relançada pela editora, agora com Danny Ketch como o ser flamejante.

Já em 2014, em All-New Ghost Rider #1, foi a vez do jovem mecânico Robbie Reyes vender sua alma e assumir o posto de espírito vingador.

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