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Ms. Marvel: Guia Para Fãs prepara você para a próxima grande estreia da Marvel no Disney+

7 de junho de 2022
7 de junho de 2022

Confira os bastidores e entenda melhor do que se trata Ms. Marvel, série com a primeira super-heroína muçulmana do UCM.


Antes que a nova série Ms. Marvel estreie no Disney+, no dia 8 de junho, os fãs podem conferir em primeira mão como foi o processo de produção e entender melhor os personagens no curta documental Ms. Marvel: Guia Para Fãs, já disponível na plataforma.

Ms. Marvel estreia dia 8 de junho e se junta a uma variedade de conteúdos exclusivos do Universo Marvel, como Cavaleiro da Lua e WandaVision.

Ms. Marvel: Guia para Fãs


Ms. Marvel: Guia Para Fãs: cenas exclusivas e bastidores

Antes que possamos ver Iman Vellani como Kamala Khan, é uma boa dica conferir esse pequeno curta que traz entrevistas com o elenco e a equipe, além de cenas nunca antes vistas da série.

Em uma delas, podemos ver Kamala e seu melhor amigo, Bruno (Matt Lintz), participando da AvengerCon, com todas as referências e homenagens incríveis às grandes estrelas da Marvel por lá, o que promete muitos reencontros pela frente durante a série.

O curta também apresenta uma nova entrevista com a atriz Iman Vellani, nos dando a chance de conhecer melhor a mais nova estrela do Universo Marvel para entendermos como foi seu processo de criação e como ela se identifica com sua personagem.

Além disso, o documentário nos mostra bastante do que rolou nos bastidores, analisando especificamente os planos da UCM de fazer de Ms. Marvel sua próxima grande série, contando também os desafios de se adaptar a história original dos quadrinhos.

Ms. Marvel


Sobre o que é Ms. Marvel?

Em Ms. Marvel, conheceremos Kamala Khan, uma adolescente muçulmana norte-americana comum que vive em Jersey City com uma imaginação hiperativa e uma obsessão por super-heróis. Seu maior sonho é receber superpoderes próprios, o que acaba acontecendo quando ela é exposta à névoa terrígena.

Acompanhamos, então, o processo de desenvolvimento de suas novas habilidades de polimorfismo — capacidade de esticar e moldar a forma de seus membros — enquanto ela tenta equilibrar seus compromissos com sua família, escola e religião.

Mais do que tudo, Kamala quer encontrar seu lugar no mundo e se tornar uma grande super-heroína como seu ídolo, a Capitã Marvel. Quando seus poderes aparecem, ela finalmente é capaz de perseguir esse sonho, mas ela percebe que nem tudo é fácil quando se tem superpoderes.

Ms. Marvel


Ms. Marvel: conheça o elenco

Estrelando ao lado de Vellani estão Yasmeen Fletcher, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Rish Shah, Fawad Khan, Laurel Marsden, Arian Moayed, Adaku Ononogbo, Alysia Reiner, Azhar Usman, Laith Nakli, Nimra Bucha e Travina Springer.

A nova produção da Marvel Studios já vem recebendo elogios da crítica por sua história inclusiva sobre amadurecimento e os desafios que trazem os grandes poderes. Além disso, a série prepara um futuro emocionante para o Universo Marvel, já que poderemos ver a união entre Kamala e a Capitã Marvel (Brie Larson) em The Marvels, de 2023.

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