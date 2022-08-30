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Mulher-Hulk: a que horas estreia o novo episódio no Disney+

30 de agosto de 2022
30 de agosto de 2022

A produção da Marvel Studios tem novos episódios estreando todas as quintas-feiras no Disney+.


O terceiro episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia esta semana no Disney+. A produção, que apresenta uma nova super-heroína ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM), tem muito a contar após trazer um novo personagem-chave em seu último capítulo.

A seguir, confira tudo o que é preciso saber e prepare-se para o próximo episódio:

Mulher-Hulk


A que horas estreia o novo episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis?

O terceiro episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia no dia 1º de setembro, exclusivamente, no Disney+. A produção estará disponível a partir das 4h (horário de Brasília).

Os novos episódios da série de comédia são disponibilizados semanalmente, sempre às quintas-feiras

A trama se concentra nas aventuras de Jennifer Walters (Tatiana Maslany), que deve lidar com as implicações de sua nova identidade, somadas aos altos e baixos de sua vida pessoal e profissional.

Hulk e Mulher-Hulk


O que aconteceu no 2º episódio de Mulher-Hulk?

No segundo capítulo da série, Jen teve que tomar uma decisão sobre sua carreira profissional após ser demitida por ser a Mulher-Hulk.

Ela recebe uma nova proposta de emprego. Seu primeiro caso a defender, porém, seria Emil Blonsky/Abominável – que faz seu retorno triunfante ao UCM, novamente pelas mãos do ator Tim Roth

Ela deve representar Blonsky em sua audiência de condicional. A super-heroína aceita o desafio de defender o Abominável, mas em seguida descobre que seu cliente parece ter escapado da prisão e está envolvido no submundo das lutas clandestinas!

Não perca o próximo episódio e descubra como essa história continua. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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