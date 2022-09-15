Mulher-Hulk – Defensora de Heróis: em que momento cronológico da Marvel a série está localizada

A produção da Marvel Studios com episódios semanais introduz Jennifer Walters como a Mulher-Hulk. Saiba onde ela se localiza no UCM. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis apresentou Jennifer Walters (Tatiana Maslany) ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM). E também trouxe momentos hilários seguindo os passos da advogada e defensora sobre-humana.

A nova produção conta com o retorno de alguns personagens lendários que deixaram sua marca Universo Marvel. Entre eles está Bruce Banner/O Incrível Hulk (Mark Ruffalo), que é o primo de Jen.

Na trama, o sangue de Bruce entra em contato com o de Jen, que recebe os mesmos raios gama, transformando-a em um Hulk. Mas em que ponto do UCM esses eventos estrelados por Walters se passam?







Mulher-Hulk está situada cronologicamente em que ponto do UCM?





Mulher-Hulk: Defensora de Heróis faz parte da Fase 4 da Marvel e, em ordem cronológica, está entre os eventos de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) e Ms. Marvel.

Uma cena do episódio 2 de Mulher-Hulk também ajuda a compreender o momento em que a história se passa.

Trata-se da sequência em que Emil Blonsky/Abominável (Tim Roth) e Wong (Benedict Wong) protagonizam uma luta clandestina. A mesma luta foi vista em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.









Como assistir aos filmes da Marvel em ordem cronológica





Além de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, todos os filmes, séries, curtas e animações do UCM estão disponíveis no Disney+.

Quem não souber por onde começar a assistir aos filmes e séries da Marvel, basta acompanhar a ordem cronológica das produções no site da Disney Brasil!

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