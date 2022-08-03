Cancel
Novidades Marvel

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis tem nova data de lançamento na Disney+

3 de agosto de 2022
3 de agosto de 2022

A série da Marvel Studios, estrelada por Tatiana Maslany, chega em breve ao serviço de streaming. Veja todos os detalhes!


A série original Mulher-Hulk: Defensora de Heróis é a próxima estreia em live-action da Marvel Studios no Disney+. Protagonizada pela advogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany), a produção marca o retorno do Incrível Hulk (Mark Ruffalo).

A obra também traz grandes surpresas para os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). A produção ganhou uma nova data de estreia no streaming: 18 de agosto.

A seguir, veja tudo o que é preciso saber sobre Mulher-Hulk: Defensora de Heróis antes de sua estreia:

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Sobre o que é Mulher-Hulk: Defensora de Heróis?

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha Jennifer Walters, advogada especializada em casos legais focados em super-humanos.

Mostra também o desafio de equilibrar sua complicada vida com as responsabilidades de também ser uma super-heroína – verde e medindo 1,80 m de altura.


Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Estreia 18 de agosto | Disney+

O elenco de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Nesta divertida série de comédia, veteranos do UCM retornam para acompanhar Jennifer Walters. Além de Mark Ruffalo, nomes como Tim Roth (Emil Blonsky/Abominação) e Benedict Wong (Wong) estão confirmados.

Além disso, o elenco ainda inclui Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. Dirigida por Kat Coiro e Anu Valia, e com Jessica Gao como roteirista principal, a produção promete grandes surpresas a cada capítulo.

She Hulk

Quando Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia e onde assistir online?

Com nove episódios ao todo, Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estará disponível exclusivamente no Disney+ a partir de 18 de agosto. Agende a nova data e não perca as novas aventuras da Marvel Studios!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar a página Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set