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Mulher-Hulk – Defensora dos Heróis: quais personagens da Marvel aparecerão na série

15 de agosto de 2022
15 de agosto de 2022

Saiba quem são os veteranos da Marvel Studios que retornam na série estrelada por Jennifer Walters.


O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) – que já tem as Fases 5 e 6 confirmadas – se abre para novos personagens, mas dá espaço para a volta de outros já conhecidos do público. É o caso de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, com estreia prevista para 18 de agosto no Disney+.

A nova produção da Marvel Studios traz novos nomes, mas também conta com o retorno de veteranos que já participaram de outros projetos da franquia, já que a série trará participações especiais em seus nove episódios.

Descubra a seguir quais personagens da Marvel Studios estarão de volta em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis.


Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Estreia 18 de agosto | Disney+

Personagens da Marvel que retornam em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

-Matt Murdock/Daredevil: O advogado e super-herói de Nova York, interpretado por Charlie Cox, está de volta à ação. Mas agora com uma roupagem diferente. Será preciso esperar a estreia da série para saber mais sobre sua participação na trama.

Daredevil

-Bruce Banner/O Incrível Hulk: O cientista e membro fundador dos Vingadores, interpretado por Mark Ruffalo, é o primo da protagonista, Jennifer Walters (Tatiana Maslany). O super-herói retorna à cena após a épica batalha contra Thanos em Vingadores: Ultimato (2019).

Bruce Banner

-Emil Blonsky/Abominação: Bruce Banner lutou contra esse soldado de guerra, interpretado por Tim Roth, em O Incrível Hulk (2008). Embora compartilhem um destino semelhante – ambos podem se transformar em criaturas poderosas – Emil Blonsky retorna para desafiar o cientista mais uma vez.

Abominação

-Wong: Este feiticeiro, interpretado por Benedict Wong, não apenas lida com os inimigos enfrentados pelo Doutor Estranho, Homem-Aranha ou Shang-Chi, mas também é responsável por proteger Kamar-Taj de futuras ameaças do mal.

Wong

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