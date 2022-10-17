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Mulher-Hulk: o que é a Gangue de Demolição?

17 de outubro de 2022
17 de outubro de 2022

Eles ousaram confrontar Jennifer Walters, mas não por muito tempo! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O final da série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao Disney+, com momentos épicos e a própria Jennifer Walters (Tatiana Maslany) em ação.

Muito se falou sobre sua relação com Bruce Banner (Mark Ruffalo) assim como sobre seus confrontos envolvendo vilões novos e conhecidos. Mas um deles nos deixou de boca aberta.

Logo no início da produção, a gigante verde lutou contra cinco bandidos que tentaram pegá-la de surpresa quando ela saía do trabalho no tribunal – onde representa os super-humanos.

Eles são a Gangue da Demolição, que logo se arrepende de desafiar a advogada mais forte do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM).

Mulher-Hulk


O que é a Gangue da Demolição em Mulher-Hulk?

No final do episódio 3, Jennifer está caminhando sozinha para casa quando é surpreendida no meio da rua por um grupo de bandidos vindo em sua direção. 

Trata-se, justamente, da Gangue da Demolição. Eles são um grupo de super vilões icônicos dos quadrinhos da Marvel que fizeram sua estreia no UCM na trama de Jessica Gao.

A primeira reação de Jen ao ataque é gritar, mas, em seguida, ela lembra que tem o poder de um Hulk e confronta cada um dos membros com sua grande força. A Gangue, então, não hesita em bater em retirada.

O curioso é que, episódios depois, um dos integrantes desse time de criminosos se encontra no retiro espiritual de Emil Blonsky (Tim Roth) – onde seu lado mais sensível é revelado! 

Trata-se do Destruidor (Nick Gómez) que, na casa do ex-Abominável, ajuda Walters a resolver um problema amoroso – e outros obstáculos em sua vida pessoal.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao fim. No entanto, ainda há diversas produções do Incrível Hulk e Vingadores disponíveis no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!

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