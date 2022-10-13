Cancel
Novidades marvel

Mulher-Hulk: quem são os vilões que acompanham o Abominação na terapia

13 de outubro de 2022
13 de outubro de 2022

Cada vilão foi importante para os momentos de reflexão de Jennifer Walters no episódio em que ela acaba em um grupo de terapia. Mas quem são eles? Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Um dos episódios centrais de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis expandiu o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com a estreia de novos vilões que, surpreendentemente, ajudam Jennifer Walters (Tatiana Maslany) a passar por um momento complicado de sua vida.

À primeira vista, eles parecem meio intimidadores, mas à medida que os conhecemos mais graças a Emil Blonsky/Abominação (Tim Roth), conseguimos ver o lado mais sensível de cada novo personagem.

Esse eclético grupo de vilões, sem dúvida, garantiu boas risadas ao público, como também momentos de reflexão em um encontro especial que compartilharam na casa do Abominável.

Conheça cada um desses novos vilões:

She Hulk


Quem são os vilões que acompanham o Abominável na terapia?

Os vilões que acompanham o Abominação na terapia são: o El Aguila (Joseph Castillo-Midyat), o Homem-Touro (Nathan Hurd), o Destruidor (Nick Gómez), o Porco-Espinho (Jordan Aaron Ford) e o Sarraceno (Terrence Clowe).

No caso do Destruidor, ele já fazia parte do Equipe de Demolição, um grupo de criminosos que atacou a Mulher-Hulk no episódio 3. É claro que a advogada não perdeu a oportunidade de confrontá-lo quando o viu na casa de Blonsky. Mas os dois foram capazes de fazer as pazes.

A série Mulher-Hulk está chegando ao fim no Disney+ e você não pode perder! Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set