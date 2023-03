Mulheres Marvel: Como a Aranha-Fantasma aparece nos quadrinhos e filmes do UCM?

Grande amiga. Dedicada. Estrela do Rock. Gwen Stacy e sua Aranha-Fantasma é tudo isso e muito mais! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Os fãs do Homem-Aranha sabem que, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. E a jovem Gwen Stacy descobriu isso também – ou pelo menos a versão alternativa de Gwen, também conhecida como Aranha-Fantasma.

Grande amiga, excelente filha, ela ainda manda muito bem na bateria de sua banda, The Mary Janes. Quis o destino que sua jornada tivesse alguns momentos difíceis, mas, ainda assim, ela deu um chute no traseiro das adversidades e mostrou todo o seu poder!







A origem de Gwen Stacy nos quadrinhos





A primeira aparição de Gwen ocorreu em Amazing Spider-Man #31. Logo, ela e Peter Parker engataram um relacionamento. Contudo, na devastadora edição Amazing Spider-Man #121, ela foi morta pelo terrível Duende Verde.

Pois bem, tudo isso aconteceu no universo central da Marvel – também conhecido como Terra-616. Acontece que na Terra-65, uma dimensão alternativa, a coisa aconteceu de forma bem diferente.

O escritor Jason Latour se uniu ao desenhista Robbi Rodriguez para escrever Edge of Spider-Verse #2. A publicação mostra o universo conhecido como Terra-65, em que Gwen Stacy é quem foi picada por uma aranha radioativa.

Após esse evento, ela ganha os poderes de aranha e passa a se chamar Mulher-Aranha. Quando não estava combatendo algum vilão, ela trabalhava na escola, tocava bateria com sua banda ou curtia com seus dois grandes amigos: Harry Osborne e o tímido Peter Parker.

No entanto, Parker descobre o segredo da jovem e, após ser salvo por ela, ele fica obcecado com a ideia de também se tornar um super-herói. Ele injeta em si uma substância química na esperança de se tornar algo tão extraordinário quanto sua amiga.

Mas a coisa não sai como o planejado, e Peter se transforma em um terrível e raivoso lagarto. E cabe à Mulher-Aranha, sem saber que ali é o seu melhor amigo, destruir o inimigo.

De volta a seu corpo regular, Peter morre nos braços de Gwen devido a seus ferimentos. Melhor nem imaginar o que a jovem deve ter sentido nessa hora…

Posteriormente, a Gwen da Terra-65 retornou com destaque no quadrinho original Spider-Verse, de 2014. E, em 2015, Latour e Rodriguez se uniram novamente na série solo da super-heroína, Spider-Gwen, que se estendeu por 34 edições.

Por fim, em 2018, Spider-Gwen: Ghost-Spider foi lançado, revelando aos fãs o novo apelido da super-heroína – Aranha-Fantasma – e suas novas aventuras.







Qual é a diferença entre a Terra-616 e a Terra-65?





Hora de dar uma pausa para explicar um detalhe que pode confundir muita gente. Como assim Peter Parker morreu? O que é essa Terra-65?

Pois bem, o centro do Universo Marvel nos quadrinhos é a chamada Terra-616. É nessa dimensão que Peter é picado, e que basicamente acontecem todas as histórias da Marvel que você conhece e ama.

Já a Terra-65, onde a Aranha-Fantasma vive, parece muito com a Terra-616. Só que alguns super-heróis de uma dimensão são vilões na outra, quem está vivo em uma pode estar morto na outra, às vezes um cara é uma garota, etc.

Basicamente, não se pode presumir que as pessoas da Terra-616 são como suas contrapartes da Terra-65 – apenas que elas têm algumas semelhanças físicas ocasionais.







As aparições da Aranha-Fantasma no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)





Uma das participações mais fofas da Aranha-Fantasma no UCM é sua presença na animação Spidey e Seus Amigos Espetaculares. A super-heroína também tem um episódio de Marvel Rising dedicado especialmente a ela.

Já no conhecido Aranhaverso, a Aranha-Fantasma tem uma participação importante no longa de animação Homem-Aranha: No Aranhaverso, de 2018.





