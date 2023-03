Mulheres Marvel: conheça Lunella Lafayette, a Garota da Lua

Genial. Criativa. Amiga de um dinossauro. A Garota Da Lua pode ter pouca idade, mas já sabe bem como ser uma super-heroína da Marvel!



Já reparou em quantas garotas incríveis existem no Universo Marvel? A Ms. Marvel e a Coração de Ferro são apenas alguns exemplos. Mas tem uma em especial que veio provar que super-heroísmo não tem idade: Lunella Lafayette, ou melhor, a Garota da Lua.

E como o especial “Marvel Mulheres” vem celebrando as personagens poderosas da marca ao longo das últimas semanas, a jovem Lunella jamais poderia ficar de fora, certo?









Quem é Lunella Lafayette





Lunella é uma menina de 9 anos de idade que vive com seus pais em Nova York. Extremamente inteligente, ela consegue superar até mesmo outros gênios da Marvel, como Tony Stark e Bruce Banner.

Tão nova quanto a própria personagem é a sua chegada aos quadrinhos. Lunella apareceu pela primeira vez na HQ A Garota da Lua e o Dinossauro Demônio #1, lançada em 2015.

A personagem é fruto da parceria entre os roteiristas Brandon Montclare e Amy Reeder com a artista Natacha Bustos. Reeder, inclusive, também assina a arte da capa da edição.

Por causa de sua inteligência, Lunella sofria constante bullying dos colegas na escola, que a chamavam de vários nomes, como “Garota da Lua”. Isso porque ela adora o Espaço – e também porque ficava “viajando na batatinha” durante as aulas.

E olhe que, nessa época, ela nem era a menina mais inteligente da Terra – ainda!

Pois bem, a Garota da Lua se empoderou e tomou posse do apelido, adotando-o como seu nome de super-heroína. É usando ele que enfrenta os perigos com a ajuda de diversos apetrechos inventados por ela mesma.









Como a Garota da Lua conheceu o Dinossauro Demônio?





Pausa na história para explicar a relação entre Lunella Lafayette e o Dinossauro Demônio.

A princípio, Lunella era “apenas” uma criança super inteligente obcecada pela tecnologia Kree. Tanto que ela inventou um dispositivo para rastrear qualquer artefato que pudesse ter origem em tal planeta.

Foi assim que ela encontrou um projetor Kree Omni-Wave. No entanto, ao levar o item para a escola, ele foi ativado acidentalmente por um professor. E isso fez com que um portal para uma terra alternativa se abrisse.

Dele, saiu o Dinossauro Demônio, um imenso tiranossauro vermelho, com inteligência similar a dos humanos, além de garras afiadas e uma poderosa mordida.

E com ele veio também uma tribo de assassinos primitivos chamada Killer-Folk. É fácil imaginar a confusão, certo?

Lunella e o Dinossauro rapidamente ficaram amigos. Foi assim que ela contou ao Dinossauro Demônio seu grande segredo: o fato de carregar em si mesma o gene Inumano – assim como Kamala Khan, a Ms. Marvel.

Mas a menina tem muito medo de cruzar com as Névoas Terrígenas que estão à solta na cidade, porque Lunella sabe que elas podem ativar seu gene e transformá-la em alguma outra coisa.

No entanto, por mais que fugisse do confronto, eventualmente Lunella acabou sendo encontrada pelas Névoas Terrígenas. E descobriu que seu pavor era em vão. Se o que não mata, faz mais forte, no caso dela, o encontro a fez ainda mais inteligente!

A criança passou a ter a habilidade de trocar de consciência com o Dinossauro Demônio, o que estreitou ainda mais o vínculo entre eles.









A estreia da Garota da Lua e do Dinossauro Demônio no Universo Cinematográfico Marvel





No último dia 15 de março, a animação A Garota da Lua e o Dinossauro Demônio estreou no Disney+. A produção marca a chegada dos dois personagens no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Na trama, Lunella tem 13 anos, é fã de ciência e tecnologia, e traz, seu amigo Dinossauro do passado – sem querer – diretamente para a Nova York dos dias atuais.





Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira.

Nas próximas semanas, ainda em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai seguir trazendo inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!