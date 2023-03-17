Mulheres Marvel: Dora Milaje, as guerreiras de Wakanda

Leais. Implacáveis. Adoradas. Conheça esse grupo de elite responsável por defender o Pantera Negra.



Wakanda, a poderosa nação africana rica em vibranium, pode até ser liderada pelo rei, Pantera Negra, mas é preciso reconhecer a importância das Dora Milaje para esse êxito. Afinal, são elas que protegem o Protetor do país.

A expressão Dora Milaje (pronuncia-se “DOR-ah muh-LAH-jay”) quer dizer “As Adoradas”. O grupo é um esquadrão de elite formado pelas mulheres mais talentosas e fortes de cada uma das 18 tribos de Wakanda.

Após anos de intenso treinamento em artes marciais, tecnologia e ciência, elas são apresentadas ao Rei, servindo como sua guarda pessoal e, também, em defesa de Wakanda.







A história das Dora Milaje





Há muitos anos, um antigo líder chamado Bashenga reuniu todas as tribos locais em volta de um misterioso meteorito. Tratava-se de vibranium, um poderoso metal. Ele, então, criou ali uma nação e chamou a região de Wakanda.

A fim de manter as 18 tribos unidas e evitar uma guerra civil, Bashenga criou uma acordo no qual cada uma das tribos deveria oferecer uma potencial esposa para o Rei.

No entanto, com o tempo isso se tornou puramente cerimonial. Isso porque cada uma das enviadas era treinada para fazer parte de uma elite responsável por proteger a nação, o Rei e sua família.

Tradicionalmente, as Dora Milaje costumam ter a cabeça raspada com tatuagens que remetem à sua tribo de origem. Elas são fortes fisicamente, utilizam armas e armaduras de vibranium e sabem lutar muito bem.

Mas sabe qual é o maior ponto forte dessas guerreiras? A habilidade de trabalharem em equipe e se apoiarem em face das adversidades. E tudo isso foi passado a elas por Mistress Zola.

Mestre rigorosa, é Zola quem ensina desde artes marciais até união, o que faz com que as Dora Milaje sejam uma verdadeira família, sem julgamentos e, principalmente, sem o ego a atrapalhar a mente.

Assim como todo wakandano, as Dora Milaje também possuem pulseiras e colares feitos em contas Kimoyo. Trata-se de adornos feitos de um material extremamente tecnológico que serve como comunicadores, geolocalizadores, acessam históricos médicos e mais.

A disposição para trabalhar em grupo, a ética, e o comprometimento com a nação fazem deste grupo de mulheres um dos mais poderosos do mundo – mesmo sem nenhum super-poder sobre-humano relacionado a elas.







Dora Milaje: quem são Okoye, Nakia, Aneko e Ayo?





Pausa na história: é preciso destacar que muitas mulheres incríveis já serviram à família real de Wakanda. Na verdade, talvez nem houvesse uma família real se não fosse pelo trabalho e proteção delas.

Contudo, durante o reinado de T’Challa, algumas guerreiras se destacaram. Dentre elas Okoye e Nakia, escolhidas como guardas pessoais do Rei.

Okoye é exímia motorista. Geralmente, utiliza armas tradicionais de Wakanda e seu senso de dever para com o país, bem como a lealdade ao trono são gigantes. Esses dois aspectos fazem dela uma verdadeira líder dentre as Dora Milaje.

Assim como sua colega, Nakia é uma ótima espiã e participou de diversas missões como agente especial infiltrada. Capaz de dar a vida para defender T’Challa, Nakia começa a ter sentimentos pelo Rei.

Quando percebe que não pode mais ignorar o que sente por T’Challa, Nakia sai das Dora Milaje. Já Okoye permanece como grande amiga e confidente do Rei.

Aneka é uma brava capitã Dora Milaje e, sob orientação de Zola, ela treina as recrutas que aspiram se tornar guerreiras de Wakanda. Feroz e destemida, ela se destaca pela coragem e determinação.

Por fim, Ayo é uma guerreira capaz de tudo para proteger seu povo e aqueles que ama. Com seu jeito rebelde, ela desafia a capitã Aneka, sempre treinando incansavelmente para ser a melhor do grupo.







A presença das Dora Milaje no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)





Assim como nos quadrinhos, no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) as Dora Milaje também têm grande importância e destaque.

Desde sua primeira aparição em Capitão América: Guerra Civil, de 2016, ao recente sucesso, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, essas guerreiras de elite foram fundamentais para a evolução das tramas.

As Dora Milaje participam ainda dos filmes Pantera Negra (2018), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e da série Falcão e o Soldado Invernal, de 2021.

Elas também estão nas animações Vingadores Unidos e Marvel: Ultimate Comics. E todos estes títulos podem ser vistos no Disney+.







Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira.

Nas próximas semanas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai seguir trazendo inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

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