Mulheres Marvel: qual é a origem da Garota Esquilo?

Forte. Esperta e… Uma “fofa”! Não se deixe enganar pela aparência e nem pelo nome: a Garota Esquilo surpreende muita gente.



Você acredita que a fofura possa ser um poder? Depois de conhecer a Garota Esquilo, vai ser difícil pensar do mesmo jeito.

E olha que o fato de ela ser incrivelmente fofa nem é o ponto principal dessa jovem com habilidades híbridas de esquilo e de ser humano. A combinação faz dela uma das personagens mais fortes do Universo Marvel Comics.

Ela derrotou até mesmo Thanos! É sério! Se isso não é ser poderosa, o que mais seria?









A história da Garota Esquilo





Criada pela dupla de artistas e roteiristas Will Murray e Steve Ditko para a Marvel Super-Heroes (1990) #2, Doreen Green é uma adolescente metade humana, metade esquilo que tinha vergonha de seus super-poderes.

Mesmo vivendo na ensolarada Los Angeles, ela usava calças de moletom para esconder sua cauda. Mas seus dentes salientes lhe renderam o apelido de “Roedora” dado pelos demais estudantes da escola.

Um dia, a jovem salvou um esquilo que estava sendo atacado por um cão. O animal se chamava Monkey Joe e foi o maior incentivador de Doreen a abraçar o poder e as habilidades que ela tinha e se transformar numa super-heroína!

Além de grande amigo, Monkey Joe se tornou um verdadeiro parceiro de ação para a Garota Esquilo, ajudando-a nas lutas.

Doreen era fã do Homem de Ferro, então, ela tratou de fazer um traje para si e ir procurá-lo na esperança de que fosse acolhida por seu ídolo. No entanto, ambos são atacados pelo Doutor Destino.

Doreen fala com os esquilos e, com a ajuda deles, consegue derrotar o vilão, que se vê obrigado a fugir. Mas apesar de salvá-lo, o gênio bilionário não lhe deu muita atenção neste primeiro encontro entre os dois.

Pouco depois, a garota encontrou o Incrível Hulk e o ajudou a derrotar seu oponente de longa data, Abominação. Mas o gigante verde também não deu muita bola para Doreen.

Foi então que ela resolveu ir para Nova York. Afinal, é lá onde os super-heróis vivem, não é mesmo? Foi assim que Doreen conheceu os Vingadores dos Grandes Lagos, ramo menos popular dos Vingadores e um grupo que vive em Detroit.

A Garota Esquilo se uniu ao grupo, com quem ficou um bom tempo defendendo o centro-oeste dos Estados Unidos.

No entanto, em uma dessas batalhas, seu parceiro Monkey Joe morreu. Posteriormente, ela conheceu Tippy-Toe, outro esquilo – agora uma fêmea – que também se tornaria sua parceira de aventuras.

De volta a Nova York, a Garota Esquilo trabalhou com Luke Cage e Jessica Jones. Mas não como você pensa: ela ficou de babá para Danielle, filha do casal.

Doreen conseguiu também ir para a faculdade, onde estudou Ciência da Computação. Lá, a jovem fez vários novos amigos, a começar por sua colega de quarto Nancy Whitehead.

Foi na universidade que a Garota Esquilo conheceu ainda os super-heróis Tomas Lara-Perez – o Chipmunk Hunk –, e Ken Shiga, mais conhecido como Koi Boi.









Quais são os super-poderes da Garota Esquilo?





Hora da pausa na história para falar sobre o que você deve estar morrendo de curiosidade para saber: que tipo de super-poderes uma Garota Esquilo pode ter?

É simples: imagine todas as habilidades de um esquilo. Então, eleve tais capacidades ao tamanho de um ser humano. Entendeu?

A Garota Esquilo tem força e reflexos sobre-humanos. Ela também é extremamente ágil, consegue escalar árvores rapidamente e dar saltos de quase 10 metros.

Ela pode se comunicar com os esquilos, o que faz com que a Garota Esquilo sempre consiga um grande time desses “ajudantes extras” na hora dos combates.

Suas unhas são afiadíssimas e, além de servirem para o ataque, também a ajudam na escalada. Doreen pode ainda usar sua cauda para diversas funções, desde melhorar seu equilíbrio até atacar seu oponente.

Por fim, Doreen é extremamente fofa! Isso faz com que muitos adversários a subestimem, mas é melhor não cair nessa! A Garota Esquilo já derrotou vilões como o titã louco Thanos, o Doutor Destino e até mesmo M.O.D.O.K.









A Garota Esquilo está no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)?





Doreen Green conquistou o público em seus quadrinhos e também um espaço no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). A Garota Esquilo participa da série animada Marvel Rising, de 2018, disponível no Disney+.





Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





Hoje é o Dia Internacional da Mulher e as personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira.

Para celebrá-las, ao longo das últimas semanas o Marvel Insider trouxe inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

E, nas próximas semanas, mais mulheres incríveis da Marvel continuarão sendo homenageadas! Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!