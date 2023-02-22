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Mulheres Marvel: Qual é a origem da Viúva Negra nos quadrinhos e sua primeira aparição no UCM?

22 de fevereiro de 2023
22 de fevereiro de 2023

Super espiã. Corajosa. Letal. Natasha Romanoff é uma super-heroína cheia de surpresas. Saiba mais sobre ela! Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Natasha Romanoff está realmente morta? Não é apenas quem assistiu a Saga do Infinito nos cinemas (ou no Disney+) que se pergunta isso. O Universo Marvel Comics também quer saber o destino da Viúva Negra. 

Mas antes de chegar a esse ponto, a super-heroína passou por diversas coisas, desde um treinamento pela KGB que a transformou em uma assassina letal a romances com integrantes dos Vingadores.

No entanto, estivesse ela do lado dos “bandidos” ou dos super-heróis, a Viúva Negra sempre foi sinônimo de uma coisa: força e coragem.


Quadrinhos Viúva Negra


A Origem da Viúva Negra nos quadrinhos


Falar de Natasha Romanoff é pensar em… Frio. Afinal, a personagem é considerada uma pessoa fria e distante. 

Mas, pensando bem, não tinha como ser diferente, não é mesmo? Natasha nasceu na Rússia, cresceu durante a Guerra Fria e foi treinada para ser uma assassina a sangue frio

Ou seja: se comportar desta forma está em suas raízes desde que ela apareceu pela primeira vez em Tales of Suspense (1952) #52, HQ assinada por Stan Lee e os artistas Don Rico e Don Heck.

Depois que sua mãe morreu, Natasha Romanoff foi “adotada” pela KGB como participante do Programa Viúva Negra e treinada para ser uma espiã assassina. 

Com o tempo, ela desertou da agência russa na esperança de se juntar aos Vingadores com a ajuda de Clint Barton – o Gavião Arqueiro. No entanto, Nick Fury, líder da agência secreta S.H.I.E.L.D, tinha outros planos: fazer uso do treinamento especial de Natasha e torná-la uma agente da S.H.I.E.L.D.

Em sua primeira missão, ela mostrou logo o valor que tinha e entrou para a equipe de Tony Stark, mais conhecido como Homem de Ferro. Desde então, alternou entre as duas equipes. 


Natasha Romanoff e Yelena Belova


A relação entre Natasha Romanoff e Yelena Belova


Hora de dar uma pausa para perguntar: você sabia que existe mais de uma Viúva Negra

Voltando na história e lembrando que Natasha Romanoff treinou no Red Room, um centro da KGB, sob um programa chamado Viúva Negra, é de se imaginar que várias dessas assassinas letais tenham sido formadas pelo local. 

E é exatamente isso. E não apenas Natasha saiu de lá, mas também sua maior rival, Yelena Belova. As duas se enfrentaram pela primeira vez na tentativa de encontrar o soro do supersoldado de Nick Fury. 

Em seguida, em uma missão para a S.H.I.E.L.D, as duas tiveram seus rostos trocados cirurgicamente – mas Yelena não lidou muito bem com isso. Em todo caso, sob a identidade da rival, Natasha se infiltrou na KGB e, após cumprir sua missão, trocou de rosto novamente com Belova. 


Viúva Negra Scarlett Johansson


As aparições da Viúva Negra no UCM


No Universo cinematográfico Marvel (UCM), Natasha Romanoff/Viúva Negra é vivida pela atriz Scarlett Johansson. A personagem apareceu pela primeira vez ainda no início do UCM, em Homem de Ferro 2, de 2010.

Em seguida, ela retornou em Capitão América: Soldado Invernal, de 2014 e Capitão América: Guerra Civil, de 2016. 

Em 2018 ela esteve em Vingadores: Guerra Infinita e em 2019, Vingadores: Ultimato. E, em 2021, ela ganhou um filme de origem, chamado Viúva Negra.

A Viúva Negra ainda aparece nas animações Vingadores Unidos, Vingadores: Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra, Marvel: Esquadrão de Heróis e What...if?


Vamos celebrar as Mulheres da Marvel


As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira. 

Nas próximas semanas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai trazer inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!

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