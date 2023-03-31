Mulheres Marvel: quem é Kate Bishop, a Gaviã Arqueira



A lista de jovens super-heroínas do Universo Marvel só cresce. Depois de Ms. Marvel, Coração de Ferro e da Garota da Lua, agora é a vez de falar de Kate Bishop, mais conhecida como Gaviã Arqueira.

“Mas não é Gavião Arqueiro?”, você pode perguntar.

Não, ninguém errou nada aqui: assim como Clint Barton, Kate Bishop também adotou o nome de Gaviã Arqueira (ou Hawkeye, no original em inglês) e manda tão bem no arco e flecha quanto ele.

E tal qual seu mentor, Kate pode não ter poderes sobre-humanos, mas isso nunca foi um empecilho na hora de lidar com os super vilões, não é mesmo?









A origem de Kate Bishop nos quadrinhos





A primeira aparição de Kate Bishop nos quadrinhos foi nas edições 1 a 6 de Jovens Vingadores (2005). Na série escrita por Allan Heinberg em parceria com o artista Jim Cheung, Kate está no casamento de sua irmã quando este é invadido por bandidos armados.

Os novos super-heróis Iron Lad, Hulkling, Patriota e Wiccan chegam ao local para evitar que eles fugissem. Kate aproveita para entrar em ação e, mesmo feita refém, consegue ferir um dos ladrões.

Passado o susto, o grupo de super-heróis adolescentes vai embora. Já Kate vai ao hospital para ser examinada. E lá, conhece Cassie Lang – isso mesmo, a filha do Homem-Formiga.

A jovem Lang pretendia pegar o antigo traje de seu pai e se unir aos Vingadores. Logo, ela e Kate se unem para encontrar o grupo que havia ajudado Bishop mais cedo.

Elas alcançam os super-heróis na antiga mansão dos Vingadores. E prontamente se oferecem para entrar no grupo. Eles recusam a ajuda, mas não demora muito para que os jovens se dessem conta do erro.

Isso porque o local foi atacado e adivinhem quem foi que salvou o dia? Ela mesma, Kate Bishop!

Independente disso, o Capitão América e Tony Stark não gostaram nada de ver aquele grupo de adolescentes “bancando” os super-heróis.

No entanto, todos eles mostraram seu valor ao ajudar a defender Nova York de diversos super vilões, impedindo inclusive, uma invasão alienígena!

Foi aí, então, que os jovens tiveram seu valor reconhecido. E o próprio Capitão América ofereceu a Kate o arco e flecha e o nome de Gaviã Arqueira para que ela seguisse em sua jornada de super-heroína.









Como Kate Bishop e Clint Barton se conheceram?





Pausa na história porque, certamente, a esta altura você quer saber como os dois Gaviões Arqueiros se encontraram, já que foi o Capitão América que ofereceu a alcunha a Kate.

Antes de tudo, é preciso explicar como Kate se tornou uma exímia arqueira.

Quando criança, ela percebeu que seu pai, Dereck Bishop, negociava com vilões. Sua mãe, Eleanor, sempre tentou protegê-la desse mundo, no entanto, ela morreu em um acidente quando Kate era ainda bem pequena.

Um dia, um dos bandidos com quem Derek negociava conseguiu capturar a menina para usá-la como moeda de troca. Mas claro que Kate não ia ficar esperando alguém aparecer para salvá-la: ela simplesmente fugiu.

No entanto, a fuga teria dado muito errado se os Vingadores não tivessem aparecido. E nesse dia, ela viu o Gavião Arqueiro em ação pela primeira vez, e logo reconheceu que suas habilidades de arco e flecha lhe davam um lugar entre os super-Heróis mais poderosos da Terra.

Como se ter perdido a mãe cedo e ver o pai metido com bandidos não fosse o suficiente, anos depois Kate foi brutalmente atacada enquanto corria em um parque. Foi a partir de então que a jovem passou a se dedicar ao treino de autodefesa e à arqueria.

Saltemos, então, para o período da primeira Guerra Civil dos super-Heróis. Claro que Kate e os Jovens Vingadores se aliaram ao Capitão América. No entanto, o grupo foi derrotado e Kate e Clint interagiram pela primeira vez de forma mais direta.

Tony Stark ofereceu a Clint a chance de ser o próximo Capitão América. Mas Kate repreendeu duramente os dois, sem saber que estava falando com o antigo dono do nome que ela usava.

A jovem chegou a afirmar que desistiria do nome se o Gavião Arqueiro original ainda estivesse vivo, e que vestir a fantasia de outro herói era desrespeitoso. Clint concordou com Kate, recusou a proposta de Stark e foi embora sem falar mais nada.

Somente tempos depois, Clint se apresentou formalmente a Kate, oferecendo-lhe a chance de manter seu arco e flecha e o codinome se ele errasse o tiro. E claro que ele acertou.

Kate renunciou a tudo o que tinha, mas acabou se dando conta que tudo não passava de um teste. Ela, então, invadiu a sede dos Vingadores e pegou suas armas de volta.

E claro que Clint percebeu o que havia acontecido e ficou orgulhoso da maneira como ela lidou com isso. Assim, ele deixou Kate manter o nome e o equipamento.









A participação de Kate Bishop no UCM





Em 2021, a Marvel Studios lançou a série Gavião Arqueiro, marcando a estreia de Kate Bishop no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Interpretada pela atriz Hailee Steinfeld, a jovem se une a Clint Barton (Jeremy Renner) para ajudar seu ídolo a desvendar uma perigosa conspiração criminosa.





Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira.

Nas próximas semanas, ainda em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai seguir trazendo inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

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